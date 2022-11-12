- 24 февраля
- 15:21 Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. «Лацио», «Вильярреал» и «Шериф» узнали соперников
- 23 февраля
- 22:53 Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
- 17 февраля
- 01:19 Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты 2
- 14 февраля
- 16:52 Болельщиков «Партизана» не пустят в Молдавию на матч Лиги конференций с «Шерифом»
- 12 ноября 2022
- 16:50 В «Шерифе» не стали комментировать новость об отказе Кержакова
- 14:31 Кержаков отказался возглавить «Шериф» 5
- 7 ноября 2022
- 16:31 Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций 1
- 4 ноября 2022
- 01:35 Стали известны все участники плей-офф Лиги конференций
- 3 ноября 2022
- 22:53 Лига Европы. «Лацио» уступил «Фейеноорду», «Шериф» сильнее «Омонии» и другие результаты
- 28 октября 2022
- 08:41 Тен Хаг прокомментировал гол Роналду в ворота «Шерифа» 1
- 07:59 Роналду прокомментировал победу «МЮ» над «Шерифом»
- 27 октября 2022
- 23:53 Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Шериф», Роналду забил 3
- 23:26 Фото Каземиро разбили лицо в матче с «Шерифом»
- 22:32 Тен Хаг: «Роналду должен убедить меня на поле» 2
- 21:15 Трансляция Где смотреть «Манчестер Юнайтед» – «Шериф», во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы 27 октября
- 20:55 Роналду – в основе «МЮ» на матч с «Шерифом» 1
- 26 октября 2022
- 16:54 Стало известно, попадет ли Роналду в заявку «МЮ» на матч с «Шерифом»
- 09:30 Экс-игрок «Рубина» покинул пост тренера «Шерифа»
- 14 октября 2022
- 00:10 Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», крупное поражение «Шерифа» и другие результаты
- 6 октября 2022
- 22:09 Лига Европы. ПСВ забил пять голов «Цюриху», «Шериф» уступил «Реал Сосьедаду» и другие результаты
- 19 сентября 2022
- 18:46 12 игроков «МЮ» отравились после матча с «Шерифом» в Молдавии 5
- 16 сентября 2022
- 18:27 Роналду забил 124-й команде в карьере