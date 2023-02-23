Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала

Завершились три ответных матча 1/16 финала Лиги конференций.
Игры «ЧФР Клуж» – «Лацио» и «Днепр-1» – АЕК завершились нулевыми ничьими.
«Шериф» в гостях победил «Партизан» (3:1) и прошел дальше.
Лига конференций. 1/16 финала. Ответные матчи
ЧФР Клуж (Румыния) – Лацио (Италия) – 0:0
Удаление: Мухар, 77 – нет.
Первый матч – 0:1.
Днепр-1 (Украина) – АЕК (Кипр) – 0:0
Первый матч – 0:1.
Партизан (Сербия) – Шериф (Молдавия) – 1:3 (1:2)
Голы: 1:0 – Мениг, 13; 1:1 – Бадоло (с пенальти), 22; 1:2 – Диоп, 45+1; 1:3 – Диоп, 47.
Первый матч – 1:0.
Кубок России вернулся! Кто выиграет турнир?
Источник: «Бомбардир»