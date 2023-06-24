УЕФА хочет отстранить «Осасуну» от еврокубков

«Осасуна» может не сыграть в Лиге конференций сезона-2023/24.

Инспекторы УЕФА рекомендовали отстранить клуб от участия в еврокубках.

Причина – предполагаемое участие «Осасуны» в договорных матчах в сезоне-2013/14. Расследуется факт возможного подкупа «Бетиса».

«Клуб не разделяет критерии УЕФА. Мы подадим апелляцию и будем бороться на законных основаниях, чтобы отстаивать свои права», – говорится в официальном заявлении «Осасуны».

В памплонском клубе напомнили, что сами инициировали расследование против бывшего руководства, за действие которого теперь хотят наказать команду.