Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    УЕФА хочет отстранить «Осасуну» от еврокубков

    «Осасуна» может не сыграть в Лиге конференций сезона-2023/24.

    Инспекторы УЕФА рекомендовали отстранить клуб от участия в еврокубках.

    Причина – предполагаемое участие «Осасуны» в договорных матчах в сезоне-2013/14. Расследуется факт возможного подкупа «Бетиса».

    «Клуб не разделяет критерии УЕФА. Мы подадим апелляцию и будем бороться на законных основаниях, чтобы отстаивать свои права», – говорится в официальном заявлении «Осасуны».

    В памплонском клубе напомнили, что сами инициировали расследование против бывшего руководства, за действие которого теперь хотят наказать команду.

    Новости по теме
    Определились все участники еврокубков от Испании
    Винисиус буянил в финале Кубка Испании: игнорировал судей, психовал на них и чуть не подрался
    Перес раскритиковал календарь «Реала» 1
    Источник: сайт «Осасуны»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:25
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 