  • Тренер «Райо Вальекано» прокомментировал поражение в финале Лиги конференций

Тренер «Райо Вальекано» прокомментировал поражение в финале Лиги конференций

28 мая, 09:38
2

Главный тренер «Райо Вальекано» Иньиго Перес высказался о финале Лиги конференций с «Кристал Пэлас» (0:1).

«Сейчас нам всем тяжело, нужно справиться с этим. Когда видишь, как люди плачут [в раздевалке], это морально опустошает. Я бы не хотел говорить о том, в чем мы были хуже, что не получилось – соперник был лучше.

У нас особенный коллектив – игроки действительно друзья, они уважают и любят друг друга, помогают друг другу. Они защищают и поощряют друг друга. Лучше проиграть с этими парнями. Мое будущее? Неуместно говорить об этом сейчас. Это несправедливо», – сказал Перес.

  • Единственный гол в финале забил Жан-Филипп Матета на 51-й минуте.
  • «Райо Вальекано» не сумел завоевать свой первый трофей без учета побед в низших лигах и на региональном уровне.

Источник: As
trofimenov
1779952102
SLADE2019
1779954063
А помнится, многие на Шахтером смеялись, что они КП продули. Оказывается КП далеко не самая плохая команда.
