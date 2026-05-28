Тренер «Райо Вальекано» прокомментировал поражение в финале Лиги конференций

Главный тренер «Райо Вальекано» Иньиго Перес высказался о финале Лиги конференций с «Кристал Пэлас» (0:1).

«Сейчас нам всем тяжело, нужно справиться с этим. Когда видишь, как люди плачут [в раздевалке], это морально опустошает. Я бы не хотел говорить о том, в чем мы были хуже, что не получилось – соперник был лучше.

У нас особенный коллектив – игроки действительно друзья, они уважают и любят друг друга, помогают друг другу. Они защищают и поощряют друг друга. Лучше проиграть с этими парнями. Мое будущее? Неуместно говорить об этом сейчас. Это несправедливо», – сказал Перес.