«Шахтер» вышел в полуфинал еврокубка

«Шахтер» в ответном четвертьфинальном матче Лиги конференции сыграл вничью с нидерландским «АЗ». Счет 2:2.

Поскольку счет в первом матче был 3:0 в пользу «Шахтера», в следующий раунд прошли черно-оранжевые. Их тренирует Арда Туран, бывший полузащитник «Атлетико».