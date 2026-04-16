«Шахтер» вышел в полуфинал еврокубка

Сегодня, 22:04

«Шахтер» в ответном четвертьфинальном матче Лиги конференции сыграл вничью с нидерландским «АЗ». Счет 2:2.

Поскольку счет в первом матче был 3:0 в пользу «Шахтера», в следующий раунд прошли черно-оранжевые. Их тренирует Арда Туран, бывший полузащитник «Атлетико».

  • Клуб примет участие в полуфинале еврокубкового турнира в четвертый раз в истории: в сезоне-2008/09 он стал обладателем Кубка УЕФА, а в сезонах-2015/16 и 2019/20 доходил до полуфинала Лиги Европы.
  • В 1/2 финала Лиги конференций «горняки» встретятся с победителем пары «Фиорентина»«Кристал Пэлас».
  • В апреле ушел из жизни Мирча Луческу – тренер, с которым «Шахтер» брал Кубок УЕФА.

Лига конференций Украина. Премьер-лига Шахтер
