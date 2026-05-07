  Левникова уличили в двух ошибках в пользу «Спартака» в дерби с ЦСКА

Левникова уличили в двух ошибках в пользу «Спартака» в дерби с ЦСКА

Вчера, 16:29
15

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил судейство в финальном матче Пути регионов FONBET Кубка России.

«Можно было на 6-й минуте показывать желтую карточку игроку «Спартака» Кристоферу Ву, но там была дальняя рука, возможно, Левников не видел, а резервный судья не рассмотрел всей картинки. Но было видно дополнительное движение игрока.

Также на 12-й минуте нужно было показывать желтую Манфреду Угальде за наступ. Кирилл перетерпел. Самое интересное, что игроки обеих команд восприняли это хорошо.

Левникову это помогло в управлении. Две желтые карточки, которые он не показал в начале, никак не отразились на дальнейшем контроле и управлении игрой.

Была дисциплинарная карточка Дмитрию Баринову за несогласие. Эта карточка очень хорошая, если рассматривать ее в контексте всего матча.

До этого Баринову было объяснение, когда он подошел, положил ему руки на плечи и что-то сказал, потому что Баринов проявлял легкое неспортивное поведение в адрес ассистента.

Для управления эта карточка сработала, Баринов успокоился. В целом тактика, которую выбрал Левников, оправдала себя. Но шероховатости были, как и у всех», – сказал Федотов.

Источник: «РИА Новости»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Федотов Игорь Кирилл Левников
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mirak92
1778161600
Да пофиг, все поделом. Не забиваешь ты, забивают тебе. Спартак по делу прошел дальше. Мы дно прорубили. Единственное болелы Спартака, сванское поведение показали, что лишний раз показывает, что быдло болеет за спартак
Ответить
Айболид
1778162013
Ну правильно , а как ещё без подобного куются ихние истоические разгромы .
Ответить
Чилим.
1778163431
Левникова уличили в двух ошибках в пользу «Спартака» в дерби с ЦСКА.-Две желтые карточки, которые он не показал в начале, никак не отразились на дальнейшем контроле и управлении игрой.В целом тактика, которую выбрал Левников, оправдала себя. Бомба: вся ваша статья- сплошное противоречие самому себе...
Ответить
Цугундeр
1778164698
)) И вроде всё шло хорошо, но всегда найдётся какой-нибудь Серёжа...
Ответить
andrei-sarap-yandex
1778166811
ЛЕВНИКОВ+ СУДЬИ помогали КРАСНОДАРУ стать чемпионами...сейча тоже тянут КРАСНОДАР....ПОЗОР РФС И СУДЬЯМ
Ответить
Ramiras
1778167248
Там не две ошибки , там много ошибок Левников допустил, со стороны казалось что он на стороне спартака
Ответить
rash1959
1778167259
А ещё в самом начале баринову надо жёлтую за то, что он солари в лицо руками пихал перед самой штрафной. Да и облякова стоило бы удалить за шипы. Ну что, поровну?
Ответить
Garrincha58
1778222836
Все судьи у нас среднего уровня, а многие просто не тянут на судью в РПЛе. Всё из за ВАРа они перестали быть внимательными, если что поможет ВАР
Ответить
