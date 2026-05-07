Левникова уличили в двух ошибках в пользу «Спартака» в дерби с ЦСКА

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил судейство в финальном матче Пути регионов FONBET Кубка России.

«Спартак» победил ЦСКА со счетом 1:0.

Столичное дерби судил Кирилл Левников.

«Можно было на 6-й минуте показывать желтую карточку игроку «Спартака» Кристоферу Ву, но там была дальняя рука, возможно, Левников не видел, а резервный судья не рассмотрел всей картинки. Но было видно дополнительное движение игрока.

Также на 12-й минуте нужно было показывать желтую Манфреду Угальде за наступ. Кирилл перетерпел. Самое интересное, что игроки обеих команд восприняли это хорошо.

Левникову это помогло в управлении. Две желтые карточки, которые он не показал в начале, никак не отразились на дальнейшем контроле и управлении игрой.

Была дисциплинарная карточка Дмитрию Баринову за несогласие. Эта карточка очень хорошая, если рассматривать ее в контексте всего матча.

До этого Баринову было объяснение, когда он подошел, положил ему руки на плечи и что-то сказал, потому что Баринов проявлял легкое неспортивное поведение в адрес ассистента.

Для управления эта карточка сработала, Баринов успокоился. В целом тактика, которую выбрал Левников, оправдала себя. Но шероховатости были, как и у всех», – сказал Федотов.