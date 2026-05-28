Новая информация о трудоустройстве Дзюбы в Москве

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что у Артема Дзюбы есть трудности с трудоустройством в Москве.
«Дзюбы ТОЧНО не будет в «Спартаке»: как бы того не хотели Гольдман + Андреев, безуспешно пытавшиеся договориться с КБ-топами. Рук-во «Спартака» против, и это приговор: Дзюбу к Тушино не подпустят на пушечный выстрел.
Как и к Ватутинкам, Баковке и Новогорску. Так что если мы говорим о Москве, то остается только Восточная («Торпедо») – Зинин ведь опроверг слухи о Дзю. Его в «Родине» «ждут» также, как и в других столичных клубах», – написал источник.
- 23 мая 37‑летний Дзюба заявил, что покидает «Акрон», с которым у него летом истекает срок контракта.
- В этом сезоне форвард провел за тольяттинцев 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
- Форвард играл за первую команду «Спартака» с 2006 по 2015 годы с перерывами на аренды.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова