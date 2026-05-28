Новая информация о трудоустройстве Дзюбы в Москве

28 мая, 20:07
12

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что у Артема Дзюбы есть трудности с трудоустройством в Москве.

«Дзюбы ТОЧНО не будет в «Спартаке»: как бы того не хотели Гольдман + Андреев, безуспешно пытавшиеся договориться с КБ-топами. Рук-во «Спартака» против, и это приговор: Дзюбу к Тушино не подпустят на пушечный выстрел.

Как и к Ватутинкам, Баковке и Новогорску. Так что если мы говорим о Москве, то остается только Восточная («Торпедо») – Зинин ведь опроверг слухи о Дзю. Его в «Родине» «ждут» также, как и в других столичных клубах», – написал источник.

  • 23 мая 37‑летний Дзюба заявил, что покидает «Акрон», с которым у него летом истекает срок контракта.
  • В этом сезоне форвард провел за тольяттинцев 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
  • Форвард играл за первую команду «Спартака» с 2006 по 2015 годы с перерывами на аренды.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем
Комментарии (12)
Anton1969
1779988712
Усё, сдулся суслик!!!
Ответить
Cleaner
1779989186
Есть трудности в Москве, значит будет искать клуб за МКАДом. Без сопливых Карповых Артем разберется...
Ответить
рылы
1779989936
да никому он не помешает, всяко лучше заболотного и т.д. при пожарах выпускать, как мы ерохина, который, надеюсь, будет играть за зенит до 50)
Ответить
...уефан
1779991370
...клуб в Москве? Ну, если только - "comedy club"...
Ответить
Дважды два
1779991748
Комментарий скрыт модератором
Ответить
Garrincha58
1779994702
Пешеход нынче врядли кому пригодится
Ответить
R_a_i_n
1779995057
На теплотрассу его. К своим так сказать.
Ответить
IVANRUS777
1779995308
Пора на покой...займётся пусть бизнесом, откроет сеть массажек с окончанием "Рукаку". Будет королём дрочилен)
Ответить
TOMSON
1779996700
И проблема же не в полезности на поле… На 30 минут в концовочке он любому клубу РПЛ был бы полезен….
Ответить
