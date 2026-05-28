Новая информация о трудоустройстве Дзюбы в Москве

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что у Артема Дзюбы есть трудности с трудоустройством в Москве.

«Дзюбы ТОЧНО не будет в «Спартаке»: как бы того не хотели Гольдман + Андреев, безуспешно пытавшиеся договориться с КБ-топами. Рук-во «Спартака» против, и это приговор: Дзюбу к Тушино не подпустят на пушечный выстрел.

Как и к Ватутинкам, Баковке и Новогорску. Так что если мы говорим о Москве, то остается только Восточная («Торпедо») – Зинин ведь опроверг слухи о Дзю. Его в «Родине» «ждут» также, как и в других столичных клубах», – написал источник.