Двум клубам запретили регистрацию игроков после заявлений «Зенита»

Палата РФС по разрешению споров наложила на «Крылья Советов» и «Торпедо» запреты на регистрацию новых игроков.

В полном объеме удовлетворено заявление «Зенита» в отношении самарцев о взыскании задолженности по выплате трансферной компенсации за переход форварда Ивана Сергеева. Также было удовлетворено заявление петербуржцев в отношении «Торпедо» о взыскании задолженности по выплате пени за просрочку предоставления документов по трансферному договору.

Запрет на регистрацию новых игроков применен к «Крыльям» и «Торпедо» в качестве обеспечительной меры.

Также палата по разрешению споров оштрафовала и дисквалифицировала вратаря «Оренбурга» Николая Сысуева на два месяца. Заявления в отношении игрока подавал агент Анатолий Николаев.

Санкции наложены в связи с неисполнением футболистом двух предыдущих решений палаты по договору о посреднических услугах. Двухмесячная дисквалификация действует в соревновательный период в турнирах, проводимых под эгидой РФС.

Также палата отказалась удовлетворить заявление защитника Данила Степанова в отношении «Торпедо» о признании расторжения трудового договора совершeнным без уважительных причин, о взыскании компенсации за расторжение трудового договора в полном объeме.