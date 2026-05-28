  • Двум клубам запретили регистрацию игроков после заявлений «Зенита»

Двум клубам запретили регистрацию игроков после заявлений «Зенита»

28 мая, 13:59
3

Палата РФС по разрешению споров наложила на «Крылья Советов» и «Торпедо» запреты на регистрацию новых игроков.

В полном объеме удовлетворено заявление «Зенита» в отношении самарцев о взыскании задолженности по выплате трансферной компенсации за переход форварда Ивана Сергеева. Также было удовлетворено заявление петербуржцев в отношении «Торпедо» о взыскании задолженности по выплате пени за просрочку предоставления документов по трансферному договору.

Запрет на регистрацию новых игроков применен к «Крыльям» и «Торпедо» в качестве обеспечительной меры.

Также палата по разрешению споров оштрафовала и дисквалифицировала вратаря «Оренбурга» Николая Сысуева на два месяца. Заявления в отношении игрока подавал агент Анатолий Николаев.

Санкции наложены в связи с неисполнением футболистом двух предыдущих решений палаты по договору о посреднических услугах. Двухмесячная дисквалификация действует в соревновательный период в турнирах, проводимых под эгидой РФС.

Также палата отказалась удовлетворить заявление защитника Данила Степанова в отношении «Торпедо» о признании расторжения трудового договора совершeнным без уважительных причин, о взыскании компенсации за расторжение трудового договора в полном объeме.

Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Оренбург Зенит Торпедо Крылья Советов Сергеев Иван Сысуев Николай Степанов Данил
Комментарии (3)
Спартач80
Спартач80
Как же всё таки стыдно за Зенит....
evgevg13
evgevg13
Клубам РПЛ запретили борьбу за чемпионство после заявлений «Зенита». Палата РФС по разрешению споров наложила на все клубы РПЛ запреты на борьбу за чемпионство на следующий сезон.
Good_win_ФКСМ
Good_win_ФКСМ
го.мосятня уже с лета готовится к очередному беспредельному сезону...
