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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Волга
Данил Степанов
€ 350 тыс
Данил Степанов
Волга
25 января 2000 (26)
#5 | Защитник
172 см
Россия
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«Волга» подписала игрока с 84 матчами в РПЛ
23 июня
Двум клубам запретили регистрацию игроков после заявлений «Зенита»
28 мая
3
«Торпедо» объявило об уходе экс-защитника «Рубина»
31 марта
1
«Спартак» интересуется защитником «Химок»
2024.07.27 17:17
7
Стал известен срок контракта Степанова с «Сочи»
2022.08.23 18:10
1
В «Сочи» подтвердили договоренность о переходе защитника «Арсенала»
2022.08.22 21:56
Два клуба РПЛ претендуют на защитника «Арсенала» Степанова
2022.07.25 19:28
2
Набиуллин и Степанов могут вернуться в «Рубин»
2022.05.23 13:56
1
«Рубин» выйдет на матч с «Арсеналом» с Ломовицким, Кучаевым, Зуевым; Смольников, Степанов, Деспотович сыграют у туляков
2022.04.24 12:58
«Арсенал» выкупил у «Рубина» защитника Степанова
2021.12.29 11:43
2
Глушаков, Мирзов, Адеми – в основе «Химок»; Смольников, Степанов, Гулиев сыграют у «Арсенала»
2021.12.05 13:15
Смольников, Новосельцев, Степанов – в основе «Арсенала» на матч с «Химками»; Идову, Глушаков, Мирзов выйдут у гостей
2021.10.02 17:55
Нигматуллин, Козлов, Бумаль сыграют с первых минут у «Нижнего Новгорода»; Новосельцев, Степанов, Ткачев – в основе «Арсенала»
2021.09.19 15:35
Новосельцев, Степанов, Ткачев выйдут в старте «Арсенала»; Зайнутдинов, Дзагоев, Заболотный – в основе ЦСКА
2021.09.12 13:06
3
Бурлак, Степанов, Давиташвили выйдут в основе «Арсенала» на игру с «Рубином»; Шатов, Хвича, Деспотович – в старте казанцев
2021.07.30 18:03
1
«Рубин» продлил контракт со Степановым и отдал его в аренду «Арсеналу»
2021.05.29 16:59
1
Дюпин, Шатов, Макаров – в основе «Рубина» на встречу с «Ротором»; Степанов, Кипиани, Давиташвили выйдут у аутсайдера
2021.05.16 13:19
2
Степанов – лучший игрок сезона РПЛ по отборам
2021.01.08 20:28
2
«РБ-Спорт»: защитник Степанов – 11-й представитель «Ротора», заразившийся коронавирусом
2020.09.17 10:15
1
Фото
Пять игроков ЦСКА – в символической молодежной сборной РПЛ по версии InStat
2019.12.17 23:44
4
Климович, Зотов, Деспотович – в основе «Оренбурга» на матч с «Рубином»; Степанов, Ташаев, Зуев сыграют у гостей
2019.09.15 12:48
1
Бабурин, Чернов, Еременко – в основе «Ростова» на встречу с «Рубином»; Степанов, Давиташвили, Микелтадзе выйдут у казанцев
2019.08.25 18:40
2
Гендиректор «Рубина»: «Самая низкая зарплата в команде – 50 тысяч рублей. Самая высокая – 600 тысяч евро»
2019.05.19 12:21
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«Арсенал» победил команду РПЛ в первом матче после возвращения Аленичева
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