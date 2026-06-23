«Волга» подписала игрока с 84 матчами в РПЛ

Защитник Данил Степанов перешел в ульяновскую «Волгу». Последним его клубом был донецкий «Шахтер», выступающий во Второй лиге.

«26-летний защитник подписал контракт с нашим клубом сроком на сезон.

Добро пожаловать в Ульяновск, Данил!» – написали волжане.