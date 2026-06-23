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«Волга» подписала игрока с 84 матчами в РПЛ

23 июня, 14:22

Защитник Данил Степанов перешел в ульяновскую «Волгу». Последним его клубом был донецкий «Шахтер», выступающий во Второй лиге.

«26-летний защитник подписал контракт с нашим клубом сроком на сезон.

Добро пожаловать в Ульяновск, Данил!» – написали волжане.

  • Воспитанник казанского футбола известен своими выступлениями за «Рубин», «Ротор», «Химки», тульский «Арсенал» и столичное «Торпедо».
  • Также привлекался в сборные страны U17 и U21, за обе сыграл более десятка встреч.
  • Степанов имеет в активе 84 матча в РПЛ и 54 в ФНЛ.

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Источник: телеграм-канал «Волги»
Россия. PARI Первая лига Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Трансферы Шахтер Донецк РФ Волга Степанов Данил
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