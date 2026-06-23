«Волга» подписала игрока с 84 матчами в РПЛ

Защитник Данил Степанов перешел в ульяновскую «Волгу». Последним его клубом был донецкий «Шахтер», выступающий во Второй лиге.
«26-летний защитник подписал контракт с нашим клубом сроком на сезон.
Добро пожаловать в Ульяновск, Данил!» – написали волжане.
- Воспитанник казанского футбола известен своими выступлениями за «Рубин», «Ротор», «Химки», тульский «Арсенал» и столичное «Торпедо».
- Также привлекался в сборные страны U17 и U21, за обе сыграл более десятка встреч.
- Степанов имеет в активе 84 матча в РПЛ и 54 в ФНЛ.
Источник: телеграм-канал «Волги»