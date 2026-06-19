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  • Клуб из Москвы подписал воспитанника «Краснодара» и взял тренером экс-игрока сборной РФ

Клуб из Москвы подписал воспитанника «Краснодара» и взял тренером экс-игрока сборной РФ

Сегодня, 14:00

«Торпедо» подписало контракт с защитником Даниилом Корнюшиным до окончания сезона-2026/27.

«Даниил, желаем добиться максимальных успехов вместе с нашей командой в предстоящем сезоне!» – говорится в сообщении клуба.

В минувшем сезоне 24-летний Корнюшиин выступал за «Шинник». Он забил 6 мячей и сделал 2 голевые передачи в 33 играх.

Корнюшин – воспитанник «Краснодара». За основную команду «быков» он провел 5 матчей и сделал 1 ассист.

Также он играл за «Уфу», «СКА-Хабаровск», «Пари НН» и «Волгарь», привлекался в молодежную сборную России.

В тренерский штаб «Торпедо», который возглавляет Александр Сторожук, вошел Вячеслав Даев. Он играл играл за клуб с 1999 по 2001 год и был в его составе бронзовым призeром чемпионата России (2000).

Даев провел 8 матчей за сборную России.

  • Последним местом работы Даева была академия «Родина».
  • 53-летний специалист уже работал в штабе «Торпедо» в 2007–2009 годах, в том числе был главным тренером команды.

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Источник: официальный сайт «Торпедо»
Россия. PARI Первая лига Трансферы Шинник Торпедо Корнюшин Даниил Даев Вячеслав
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