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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
СКА-Хабаровск
€ 7,18 млн
СКА-Хабаровск
Хабаровск
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Стадион:
им. В.И. Ленина
Сайт:
http://fcska.ru/
Тренер:
Сергей Жуков
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Енисея» на победу в матче 15-го тура
23 октября
Названа вероятная причина смерти Гарина
20 октября
Фото
Умер бывший форвард «Локомотива» Олег Гарин
20 октября
3
Клуб Первой лиги не побеждает восемь матчей подряд
18 октября
Первая лига России: шансы «СКА Хабаровска» и «Волги» на победу в матче 14-го тура
17 октября
Объявлено расписание последнего раунда пути регионов в Кубке перед пересечением с РПЛ
16 октября
«СКА Хабаровск» – «Динамо Киров»: кто победит в матче 5 раунда Кубка России 2026/2027
13 октября
«СКА-Хабаровск» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
СКА-Хабаровск – КАМАЗ: битва аутсайдеров, кто прервет серию ничьих?
9 октября
«Шинник» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2026
27 сентября
«Шинник» – «СКА-Хабаровск»: кто победит в матче 7 тура Первой лиги 2026/2027
26 сентября
«Сочи» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2026
18 сентября
«Арсенал» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
«Арсенал» – «СКА-Хабаровск»: кто победит в матче 11 тура Первой лиги 2026/2027
12 сентября
Фото
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
Тренер «Спартака», выступавший за сборную России, вновь сыграл в Кубке в 39 лет
9 сентября
«Красное Знамя» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2026
9 сентября
«Красное Знамя» – «СКА-Хабаровск»: кто победит в матче 4-го раунда Пути регионов Кубка России 2026/2027
8 сентября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: кто победит в матче 10-го тура Первой лиги 2026/2027
4 сентября
Фото
«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
3 сентября
3
Фото
Бывший одноклубник Клоппа возглавил команду Первой лиги
1 сентября
2
Фото
Аутсайдер Первой лиги уволил главного тренера
31 августа
2
Друг Клоппа может возглавить «СКА-Хабаровск»
31 августа
Трансляция
«Нижний Новгород» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Нижний Новгород» – «СКА-Хабаровск»: кто победит в матче 8 тура чемпионата России 2026/2027
23 августа
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«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
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Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
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