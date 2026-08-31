Друг Клоппа может возглавить «СКА-Хабаровск»

Сергей Жуков, главный тренер молодежной команды «Торпедо», входит в число кандидатов на пост главного тренера хабаровского «СКА».

Жуков – один из претендентов на эту должность в клубе Первой лиги. С генеральным директором «СКА-Хабаровска» Алексеем Кандалинцевым он вместе играл в «Томи» в начале 2000-х годов.