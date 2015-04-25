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Майнц
€ 150 млн
Майнц
Майнц
Бундеслига 2026/2027
Стадион:
Мева Арена
Сайт:
http://www.mainz05.de/
Тренер:
Урс Фишер
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Майнц» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Майнц» – «Айнтрахт»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Германии 2026/2027
11 сентября
Трансляция
«Гамбург» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Майнц» – «Падерборн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Майнц» – «Падерборн»: кто победит в матче 1 тура Бундеслиги 2026/2027
28 августа
«Хайденхайм» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«Хайденхайм» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 1.90
15 мая
Трансляция
«Майнц» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Майнц» – «Унион»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.65
9 мая
Трансляция
«Санкт-Паули» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
«Санкт-Паули» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2026 с коэффициентом 1.84
2 мая
Бундеслига. «Бавария» перед матчем с «ПСЖ» ушла с 0:3 против «Майнца» (4:3)
25 апреля
15
Трансляция
«Майнц» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026
25 апреля
«Майнц» – «Бавария»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2026 с коэффициентом 1.80
24 апреля
Трансляция
«Боруссия» Менхенгладбах – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026
19 апреля
«Боруссия М» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2026 с коэффициентом 1.6
18 апреля
Трансляция
«Страсбур» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 апреля 2026
16 апреля
«Страсбур» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 16 апреля 2026 с коэффициентом 1.83
15 апреля
Трансляция
«Майнц» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026
12 апреля
«Майнц» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 апреля 2026 с коэффициентом 1.63
11 апреля
Трансляция
«Майнц» – «Страсбур»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 апреля 2026
9 апреля
«Майнц» – «Страсбур»: прогноз и ставки на матч 9 апреля 2026 с коэффициентом 2
8 апреля
Трансляция
«Хоффенхайм» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026
4 апреля
Трансляция
«Майнц» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026
22 марта
«Майнц» – «Айнтрахт»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 1.62
22 марта
Стали известны все пары 1/4 финала Лиги конференций
20 марта
1
Трансляция
«Майнц» – «Сигма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Майнц» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 2.00
19 марта
Трансляция
«Вердер» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2026
15 марта
«Вердер» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 2.15
14 марта
1
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3
4
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