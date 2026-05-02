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«Санкт-Паули» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2026 с коэффициентом 1.84

02 мая 2026 12:08
Санкт-Паули - Майнц
03 мая 2026, воскресенье 16:30 | Германия. Бундеслига, 32 тур
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1.84
Обе забьют
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Третьего мая 2026 года в 16:30 по Москве состоится поединок 32-го тура чемпионата Германии. Середнячок «Майнц» отправится в гости к гамбургскому клубу «Санкт-Паули».

«Санкт-Паули»

«Пираты» находятся в опасной близости от бесславного возвращения во вторую Бундеслигу. У команды из Гамбурга получился чудовищный сезон – всего шесть побед в 31-м туре. На прошлой неделе «Санкт-Паули» усугубил и без того плачевное положение, влетев главному аутсайдеру («Хайденхайм»).

Последние три игры:

  • Хайденхайм – Санкт-Паули 2:0
  • Санкт-Паули – Кельн 1:1
  • Санкт-Паули – Бавария 0:5

«Майнц»

«Карнавальщики» избежали борьбы за сохранение прописки в элите во многом благодаря назначению бывалого тренера Урса Фишера. При этом «Майнц» уже выбыл из плей-офф Лиги конференций и без особого напряга готовится к периоду отпусков.

Фишер строит игру на организованной обороне и быстрых переходах в атаку. Бывший наставник «Базеля» и «Униона» успешно выжимает максимум из имеющегося состава и поддерживает конкурентоспособный уровень в Бундеслиге.

Последние три игры:

  • Майнц – Бавария 3:4
  • Боруссия М – Майнц 1:1
  • Страсбур – Майнц 4:0

Очные встречи

  • Майнц – Санкт-Паули 0:0
  • Майнц – Санкт-Паули 2:0
  • Санкт-Паули – Майнц 0:3

Прогноз на матч «Санкт-Паули» – «Майнц»

«Пиратам» почти нечего терять и придется идти вперед большими силами. «Майнц», в свою очередь, хоть и пребывает в «чемоданном настроении», но тоже не дурак сбегать в атаку, что наглядно продемонстрировал недавний матч с «Баварией». Полагаем, что соперники обменяются результативными ударами.

Прогноз: обе забьют, коэффициент – 1,84. Прогноз на счет – 2:2.

1.84
Обе забьют
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Воронцов Егор
Германия. Бундеслига Майнц Санкт-Паули
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