Третьего мая 2026 года в 16:30 по Москве состоится поединок 32-го тура чемпионата Германии. Середнячок «Майнц» отправится в гости к гамбургскому клубу «Санкт-Паули».
«Санкт-Паули»
«Пираты» находятся в опасной близости от бесславного возвращения во вторую Бундеслигу. У команды из Гамбурга получился чудовищный сезон – всего шесть побед в 31-м туре. На прошлой неделе «Санкт-Паули» усугубил и без того плачевное положение, влетев главному аутсайдеру («Хайденхайм»).
Последние три игры:
- Хайденхайм – Санкт-Паули 2:0
- Санкт-Паули – Кельн 1:1
- Санкт-Паули – Бавария 0:5
«Майнц»
«Карнавальщики» избежали борьбы за сохранение прописки в элите во многом благодаря назначению бывалого тренера Урса Фишера. При этом «Майнц» уже выбыл из плей-офф Лиги конференций и без особого напряга готовится к периоду отпусков.
Фишер строит игру на организованной обороне и быстрых переходах в атаку. Бывший наставник «Базеля» и «Униона» успешно выжимает максимум из имеющегося состава и поддерживает конкурентоспособный уровень в Бундеслиге.
Последние три игры:
- Майнц – Бавария 3:4
- Боруссия М – Майнц 1:1
- Страсбур – Майнц 4:0
Очные встречи
- Майнц – Санкт-Паули 0:0
- Майнц – Санкт-Паули 2:0
- Санкт-Паули – Майнц 0:3
Прогноз на матч «Санкт-Паули» – «Майнц»
«Пиратам» почти нечего терять и придется идти вперед большими силами. «Майнц», в свою очередь, хоть и пребывает в «чемоданном настроении», но тоже не дурак сбегать в атаку, что наглядно продемонстрировал недавний матч с «Баварией». Полагаем, что соперники обменяются результативными ударами.
Прогноз: обе забьют, коэффициент – 1,84. Прогноз на счет – 2:2.