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Третьего мая 2026 года в 16:30 по Москве состоится поединок 32-го тура чемпионата Германии. Середнячок «Майнц» отправится в гости к гамбургскому клубу «Санкт-Паули».

«Санкт-Паули»

«Пираты» находятся в опасной близости от бесславного возвращения во вторую Бундеслигу. У команды из Гамбурга получился чудовищный сезон – всего шесть побед в 31-м туре. На прошлой неделе «Санкт-Паули» усугубил и без того плачевное положение, влетев главному аутсайдеру («Хайденхайм»).

Последние три игры:

Хайденхайм – Санкт-Паули 2:0

Санкт-Паули – Кельн 1:1

Санкт-Паули – Бавария 0:5

«Майнц»

«Карнавальщики» избежали борьбы за сохранение прописки в элите во многом благодаря назначению бывалого тренера Урса Фишера. При этом «Майнц» уже выбыл из плей-офф Лиги конференций и без особого напряга готовится к периоду отпусков.

Фишер строит игру на организованной обороне и быстрых переходах в атаку. Бывший наставник «Базеля» и «Униона» успешно выжимает максимум из имеющегося состава и поддерживает конкурентоспособный уровень в Бундеслиге.

Последние три игры:

Майнц – Бавария 3:4

Боруссия М – Майнц 1:1

Страсбур – Майнц 4:0

Очные встречи

Майнц – Санкт-Паули 0:0

Майнц – Санкт-Паули 2:0

Санкт-Паули – Майнц 0:3

Прогноз на матч «Санкт-Паули» – «Майнц»

«Пиратам» почти нечего терять и придется идти вперед большими силами. «Майнц», в свою очередь, хоть и пребывает в «чемоданном настроении», но тоже не дурак сбегать в атаку, что наглядно продемонстрировал недавний матч с «Баварией». Полагаем, что соперники обменяются результативными ударами.

Прогноз: обе забьют, коэффициент – 1,84. Прогноз на счет – 2:2.