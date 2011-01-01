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Майнц - результаты матчей
Майнц
Бундеслига 2026/2027
Стадион:
Мева Арена
Сайт:
http://www.mainz05.de/
Тренер:
Урс Фишер
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Германия. Кубок. 2008/2009
12.09 | 16:30
Майнц
1 : 3
Айнтрахт
06.09 | 16:30
Гамбург
0 : 5
Майнц
29.08 | 16:30
Майнц
0 : 0
Падерборн
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