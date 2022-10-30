- 4 февраля
- 19:27 Бундеслига. «Унион» вышел в лидеры, «Боруссия» Д размазала «Фрайбург» (5:1) и другие результаты
- 2 февраля
- 00:38 Кубок Германии. «Бавария» разгромила «Майнц» (4:0), «Лейпциг» прошел «Хоффенхайм» (3:1)
- 1 февраля
- 23:23 Канселу сделал ассист в первой игре за «Бавариюю», ему понадобилось 17 минут
- 21:49 Канселу – в основе «Баварии» на матч с «Майнцем». Игрок пришел в команду вчера 3
- 25 января
- 22:32 Бундеслига. Рейна на 93-й минуте принес дортмундской «Боруссии» победу над «Майнцем» (2:1)
- 30 октября 2022
- 12:34 «Волга» назначила нового тренера. Он играл с Клоппом и забивал «Севилье» 3
- 29 октября 2022
- 18:43 Бундеслига. «Бавария» победила «Майнц» (6:2), «Байер» Алонсо проиграл «Лейпцигу» 1
- 21 октября 2022
- 23:23 Бундеслига. «Майнц» разгромил «Кельн» (5:0) и поднялся с 11-го места на 3-е
- 28 августа 2022
- 09:41 Лунев прокомментировал разгром «Байером» «Майнца» 1
- 27 августа 2022
- 18:25 Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Герту» Шварца, «Байер» разгромил «Майнц», «Лейпциг» Тедеско обыграл «Вольфсбург»
- 30 апреля 2022
- 18:36 Бундеслига. «Бавария» уступила «Майнцу»; хет-трик Холанда в день смерти агента не спас «Боруссию» Д от поражения от «Бохума»
- 23 апреля 2022
- 00:19 «Вольфсбург» впервые в истории забил пять голов в первом тайме матча Бундеслиги
- 22 апреля 2022
- 23:43 Бундеслига. «Вольфсбург» забил пять безответных мячей «Майнцу»
- 16 марта 2022
- 22:29 Бундеслига. Витсель принес «Боруссии» Д победу над «Майнцем», отставание от «Баварии» – четыре очка 1
- 12 марта 2022
- 10:18 Второй матч «Майнца» подряд перенесен из-за коронавируса
- 4 марта 2022
- 17:22 Матч «Майнц» – «Боруссия» Д перенесен из-за вспышки коронавируса у хозяев
- 19 февраля 2022
- 00:28 Бундеслига. «Байер» до 84-й минуты вел в счете, но уступил «Майнцу»; Лунев и Азмун не играли
- 18 февраля 2022
- 23:37 Шик – 2-й игрок сезона топ-5 лиг Европы с 20+ голами 3
- 12 февраля 2022
- 19:27 Бундеслига. «Бавария» проиграла «Бохуму», «Фрайбург» сыграл вничью с «Майнцем» 1