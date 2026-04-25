  • Бундеслига. «Бавария» перед матчем с «ПСЖ» ушла с 0:3 против «Майнца» (4:3)

Бундеслига. «Бавария» перед матчем с «ПСЖ» ушла с 0:3 против «Майнца» (4:3)

25 апреля, 18:29
16

«Бавария» в 31-м туре Бундеслиги совершила камбэк. Мюнхенцы ушли с 0:3 против «Майнца».

Ассистентский дубль у «Баварии» оформил Конрад Лаймер.

Команда Венсана Компани лидирует с 18-очковым преимуществом. «Майнц» занимает десятое место.

Впереди у «Баварии» матч Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Германия. Бундеслига. 31 тур
Майнц - Бавария - 3:4 (2:0)
Голы: 1:0 - Д. Кор, 15; 2:0 - П. Небель, 29; 3:0 - Ш. Бекер, 45+2; 3:1 - Н. Джексон, 53; 3:2 - М. Олисе, 73; 3:3 - Д. Мусиала, 80; 3:4 - Г. Кейн, 83.
Еще по теме:
«Бавария» определилась с будущим Нойера
Кубок Германии. Определился соперник «Баварии» по финалу 1
Кубок Германии. «Бавария» стала первым финалистом, обыграв «Байер»
1777131309
Во дают.
Ответить
Антрацитовый волхв
1777131478
Ничего себе!
Ответить
Император 1
1777132011
Поздравляю, жаль, что я в КП на Майнц поставил)
Ответить
Чугунный скороход
1777132521
Бавария как сборная Бразилии лайт херачит им по херу, они чемпионы уже. В свое удовольствие играют
Ответить
biber.ru
1777132995
Огонь!
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1777133506
РФСПРФ ГРФ надо Ману включать в состав на Мундиаль, с днём пингвина ⚽
Ответить
...короче
1777133775
...во, где яйца!...
Ответить
FWSPM
1777134946
сафонову с напарниками лучше прикупить вазелин
Ответить
Hector вернулся
1777144706
Машина
Ответить
Arthur 75
1777177570
Псж приплыли
Ответить
Главные новости
Детали назначения в «Пари НН» тренера из Медиалиги
22:51
Тедеско уволили из «Фенербахче» – он проработал меньше сезона
22:27
6
РПЛ. «Акрон» обыграл «Балтику» в гостях (1:0) и покинул зону стыков
21:58
19
«Не дождетесь!»: 40-летний Акинфеев – о серьезных проблемах со здоровьем
21:08
2
Инсайдер раскрыл, что будет с 40-летним Акинфеевым дальше
20:31
3
В вопросе отставки Шпилевского из «Пари НН» появилось развитие
20:15
3
У «Спартака» проблемы с продажей билетов на кубковое дерби с ЦСКА
19:29
14
Газзаев обнаружил в РПЛ команду без слабых мест
18:57
7
«ПСЖ» принял судьбоносное решение по Сафонову
18:37
13
Маркиньос выделил самый важный майский матч для «Спартака»
17:58
2
Все новости
Все новости
Бундеслига. «Бавария» перед матчем с «ПСЖ» ушла с 0:3 против «Майнца» (4:3)
25 апреля
16
Первая женщина-тренер в топ-5 лигах Европы стартовала с двух поражений
25 апреля
4
«Бавария» определилась с будущим Нойера
24 апреля
⚡ «Бавария» победила «Штутгарт» и в 35-й раз выиграла Бундеслигу
19 апреля
4
Клопп определился с планами на будущее
19 апреля
1
Глеб – о женщине-тренере в Бундеслиге: «Как она будет заходить в раздевалку – постоянно стучаться?»
19 апреля
2
«Унион» провел 1-й матч Бундеслиги под руководством женщины
18 апреля
3
В «Унионе» назвали позорными комментарии в адрес женщины-тренера
14 апреля
Мостовой сказал, при каком условии женщина-тренер будет успешна в «Унионе»
13 апреля
1
Реакция Тихонова на решение «Униона» назначить женщину главным тренером
13 апреля
2
Реакция Мостового на решение «Униона» назначить женщину главным тренером
12 апреля
14
«Душевая, голые мужские тела»: у Кирьякова есть вопросы к назначению нового тренера «Униона»
12 апреля
2
Реакция Григоряна на решение «Униона» назначить женщину главным тренером
12 апреля
6
ФотоКлуб Бундеслиги назначил главным тренером женщину
12 апреля
20
Бундеслига. «Бавария» унизила «пиратов» (5:0) и побила рекорд 54-летней давности
11 апреля
1
Самый дорогой футболист «Баварии» определился с будущим в клубе
11 апреля
2
Кроос выбрал лучшего вратаря в истории футбола
11 апреля
2
«Бавария» может потратить 90+ миллионов на полузащитника «Астон Виллы»
10 апреля
«Боруссия» сохранила защитника, мечтавшего о «Реале»
10 апреля
Бундеслига. «Бавария» вырвала волевую победу над «Фрайбургом» (3:2), у Бишофа дубль
4 апреля
Экспресс на матчи 4 апреля: «Динамо» и «Бавария» победят, «Боруссия» Д обменяется голами со «Штутгартом»
3 апреля
Самые высокооплачиваемые футболисты и тренеры Бундеслиги
2 апреля
Генич двумя словами отреагировал на растолстевшего Бонифаци
2 апреля
«Айнтрахт» принял решение по автору золотого гола ЧМ-2014
2 апреля
1
ФотоФорвард сборной Нигерии набрал 30 кг за 3 месяца
1 апреля
4
«Бавария» избавится от экс-защитника сборной Португалии
30 марта
Стало известно, сможет ли Нойер сыграть против «Реала»
30 марта
1
Игрока «Баварии» оценили в 250 миллионов
29 марта
2
