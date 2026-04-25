Бундеслига. «Бавария» перед матчем с «ПСЖ» ушла с 0:3 против «Майнца» (4:3)

«Бавария» в 31-м туре Бундеслиги совершила камбэк. Мюнхенцы ушли с 0:3 против «Майнца».
Ассистентский дубль у «Баварии» оформил Конрад Лаймер.
Команда Венсана Компани лидирует с 18-очковым преимуществом. «Майнц» занимает десятое место.
Впереди у «Баварии» матч Лиги чемпионов против «ПСЖ».
Германия. Бундеслига. 31 тур
Майнц - Бавария - 3:4 (2:0)
Голы: 1:0 - Д. Кор, 15; 2:0 - П. Небель, 29; 3:0 - Ш. Бекер, 45+2; 3:1 - Н. Джексон, 53; 3:2 - М. Олисе, 73; 3:3 - Д. Мусиала, 80; 3:4 - Г. Кейн, 83.
Источник: «Бомбардир»