«Бавария» определилась с будущим Нойера

Вратарь Мануэль Нойер продлит контракт с «Баварией» еще на один сезон.
Голкипер согласовал с мюнхенцами все условия соглашения, которое будет рассчитано до лета 2027 года.
Контракт планируют подписать до домашнего матча «Баварии» в 34-м туре Бундеслиги с «Кельном», который пройдет 16 мая.
Сообщается, что Йонас Урбиг останется вторым вратарем «Баварии» и, как ожидается, получит больше игрового времени. Еще один голкипер Свен Ульрайх также останется в команде. 16-летний вратарь мюнхенцев Леонард Прескотт может быть отдан в аренду.
- В этом сезоне 40-летний Нойер провел за «Баварию» 36 матчей, пропустил 39 голов, сыграл на ноль 11 раз.
- 22-летний Урбиг в этом сезоне сыграл за мюнхенцев в 18 встречах, пропустил 21 мяч при 6 «сухих» играх.
- 37-летний Ульрайх в сезоне-2025/26 провел 1 матч, пропустил 1 гол.
Источник: страница Sky Sport в соцсети X