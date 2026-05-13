«Бавария» определилась с будущим Нойера

Вратарь Мануэль Нойер продлит контракт с «Баварией» еще на один сезон.

Голкипер согласовал с мюнхенцами все условия соглашения, которое будет рассчитано до лета 2027 года.

Контракт планируют подписать до домашнего матча «Баварии» в 34-м туре Бундеслиги с «Кельном», который пройдет 16 мая.

Сообщается, что Йонас Урбиг останется вторым вратарем «Баварии» и, как ожидается, получит больше игрового времени. Еще один голкипер Свен Ульрайх также останется в команде. 16-летний вратарь мюнхенцев Леонард Прескотт может быть отдан в аренду.