Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Бавария» определилась с будущим Нойера

13 мая, 11:58
3

Вратарь Мануэль Нойер продлит контракт с «Баварией» еще на один сезон.

Голкипер согласовал с мюнхенцами все условия соглашения, которое будет рассчитано до лета 2027 года.

Контракт планируют подписать до домашнего матча «Баварии» в 34-м туре Бундеслиги с «Кельном», который пройдет 16 мая.

Сообщается, что Йонас Урбиг останется вторым вратарем «Баварии» и, как ожидается, получит больше игрового времени. Еще один голкипер Свен Ульрайх также останется в команде. 16-летний вратарь мюнхенцев Леонард Прескотт может быть отдан в аренду.

  • В этом сезоне 40-летний Нойер провел за «Баварию» 36 матчей, пропустил 39 голов, сыграл на ноль 11 раз.
  • 22-летний Урбиг в этом сезоне сыграл за мюнхенцев в 18 встречах, пропустил 21 мяч при 6 «сухих» играх.
  • 37-летний Ульрайх в сезоне-2025/26 провел 1 матч, пропустил 1 гол.

Еще по теме:
Германия возьмет на ЧМ-2026 40-летнего игрока 1
Определен игрок сезона в Бундеслиге 2
Бундеслига. «Бавария» в последнем туре изломала «Кельн» на выезде (5:1), у Кейна хет-трик 2
Источник: страница Sky Sport в соцсети X
Германия. Бундеслига Бавария Нойер Мануэль Ульрайх Свен Урбиг Йонас Прескотт Леонард
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1778663910
)) Москва. Наше время. А где-то в дааалёёкой, далёкой Москве Слава Тороп хмыкнул и побрёл за полторашкой "Клинского"..)
Ответить
Император 1
1778666113
Надо было не продлевать
Ответить
zigbert
1778688965
Старина Нойер ещё пригодится.
Ответить
Главные новости
Состав сборной России, россиянин сыграет за Бразилию на ЧМ-2026, новые тренеры «Акрона» и «Манчестер Сити» и другие новости
01:09
ВидеоУ Анчелотти не получилось правильно произнести название «Зенита»
00:42
18
ФотоНеймар и двое зенитовцев – в заявке Бразилии на ЧМ-2026
00:13
2
У Кононова появилось предложение в день увольнения из «Торпедо»
00:06
2
«Манчестер Сити» определился с новым тренером
Вчера, 23:37
Игрок «Зенита» стал чемпионом двух стран за один сезон
Вчера, 23:05
3
Раскрыта причина увольнения Кононова из «Торпедо»
Вчера, 22:39
1
«Спартак» рискует лишиться Барко
Вчера, 22:26
10
У «Сити» есть 2 кандидата на замену Гвардиоле
Вчера, 22:18
1
Стало известно, когда Гвардиола покинет «Сити»
Вчера, 22:07
Все новости
Все новости
Экс-чемпион Германии может вылететь из Бундеслиги
Вчера, 12:05
3
В следующем сезоне Бундеслиги сыграет клуб из города с населением 13 тысяч
17 мая
1
На Гвардиола из «Сити» появился еще один претендент
17 мая
1
Определился лучший бомбардир сезона Бундеслиги
17 мая
1
Определен игрок сезона в Бундеслиге
16 мая
3
«Боруссия» нацелилась на форварда «Реала»
16 мая
Бундеслига. «Бавария» в последнем туре изломала «Кельн» на выезде (5:1), у Кейна хет-трик
16 мая
2
«Бавария» продлила контракт с 40-летним вратарем
15 мая
2
«Бавария» договорилась с вингером из АПЛ
13 мая
«Бавария» определилась с будущим Нойера
13 мая
3
ФотоДортмундская «Боруссия» купила защитника за 19,5 миллиона
12 мая
В Бундеслигу может выйти клуб из города с населением 13 тысяч человек
11 мая
Бундеслига. «Бавария» победила «Вольфсбург», Кейн пробил мимо ворот с пенальти
9 мая
Видео5-кратный чемпион Германии пришел на объявление о завершении карьеры с 12 бургерами
9 мая
1
У сына Роналду есть два варианта в Европе
9 мая
«Новый Де Брюйне» согласился перейти в «Баварию»
9 мая
5
Рейтинг фаворитов на «Золотой мяч»-2026 от Goal после полуфиналов ЛЧ
7 мая
8
ФотоКейн повторил бомбардирский рекорд Левандовского
7 мая
5-кратный чемпион Германии закончил карьеру в 30 лет
7 мая
16-летний брат Кварацхелии может перейти в топ-клуб
6 мая
1
Фото«Бавария» показала домашнюю форму на следующий сезон
4 мая
40-летний Джеко помог «Шальке» вернуться в Бундеслигу после 3-летнего перерыва
3 мая
1
Бундеслига. «Бавария» перед матчем с «ПСЖ» не справилась с аутсайдером (3:3), у Горецки дубль
2 мая
1
Рейтинг претендентов на «Золотой мяч» от Goal
1 мая
5
Кейн менее чем за 3 сезона вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории «Баварии»
29 апреля
1
Бундеслига. «Бавария» перед матчем с «ПСЖ» ушла с 0:3 против «Майнца» (4:3)
25 апреля
15
Первая женщина-тренер в топ-5 лигах Европы стартовала с двух поражений
25 апреля
4
«Бавария» определилась с будущим Нойера
24 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 