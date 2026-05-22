Выбран лучший игрок Европы в сезоне-2025/26

Вчера, 23:49
2

Издание The Athletic определило лучших игроков завершающегося европейского сезона.

Награда игроку сезона досталась форварду «Баварии» Гарри Кейну. Лучшим молодым футболистом признан Ламин Ямаль из «Барселоны».

Также издание составило символическую сборную сезона.

Вратарь: Давид Райя («Арсенал»).

Защита: Нуну Мендеш («ПСЖ»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Маркиньос («ПСЖ»), Ашраф Хакими («ПСЖ»).

Полузащита: Жоау Невеш («ПСЖ»), Витинья («ПСЖ»), Федерико Вальверде («Реал»).

Атака: Ламин Ямаль («Барселона»), Гарри Кейн («Бавария»), Майкл Олисе («Бавария»).

Источник: The Athletic
Комментарии (2)
FCSpartakM
1779483959
не заходя в новость уже понял, что Кейн. Если чел не получит ЗМ, то будет очень странно.
Snek
1779500786
Коротко об объективности, Арсенал финалист ЛЧ и выиграл АПЛ, но всего один игрок в символической сборной.
