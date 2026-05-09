«Новый Де Брюйне» согласился перейти в «Баварию»

«Бавария» собирается серьезно усилить позицию атакующего полузащитника.
Мюнхенский клуб нацелился на Шарля Де Кетеларе из «Аталанты».
25-летний бельгиец уже дал согласие на переход в «Баварию». Клубы еще не обсуждали потенциальную сделку.
- В этом сезоне Де Кетеларе забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 39 матчах.
- Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.
- Хавбека «Аталанты» называют «новым Кевином Де Брюйне».
- У него есть опыт выступлений за «Милан».
Источник: твиттер журналиста Саши Тавольери