«Бавария» продлила контракт с 40-летним вратарем

15 мая, 21:15
2

Мануэль Нойер, вратарь и капитан «Баварии», продлил контракт с мюнхенским клубом до 2027 года. Об этом мюнхенцы сообщили в соцсетях.

Новое соглашение рассчитано на два сезона – действующий контракт 40-летнего голкипера истекал летом 2025-го.

Также «Бавария» объявила о продлении контракта со Свеном Ульрайхом – 37-летний вратарь тоже останется в команде до 2027 года.

  • Нойер перешел в «Баварию» из «Шальке» в 2011 году. За это время он провел 597 матчей во всех турнирах, 269 из которых отыграл на ноль.
  • В составе мюнхенцев голкипер выиграл 13 чемпионатов Германии и дважды побеждал в Лиге чемпионов.
  • По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Нойера составляет 4 миллиона евро.

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Бавария Нойер Мануэль
Medved2468
1778872960
Как у него мог быть контракт до лета 2025 если сейчас уже почти июнь 2026?! Бомбардир, вы сотрудников берёте - вообще не смотрите на их профессиональный уровень?!
Пингвины Антарктиды/Форпо
1778874704
РФСПРФ ГРФ надо Нагельсманну включать в заявку Ману ❝ — Люди здесь словно не знают, что есть другой мир. Словно на Луне живут, отморозки. — Мало ли на свете гетто? — Да всё сплошное гетто. Трущобы в открытом космосе. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective) ⚽
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
