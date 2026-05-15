«Бавария» продлила контракт с 40-летним вратарем

Мануэль Нойер, вратарь и капитан «Баварии», продлил контракт с мюнхенским клубом до 2027 года. Об этом мюнхенцы сообщили в соцсетях.

Новое соглашение рассчитано на два сезона – действующий контракт 40-летнего голкипера истекал летом 2025-го.

Также «Бавария» объявила о продлении контракта со Свеном Ульрайхом – 37-летний вратарь тоже останется в команде до 2027 года.