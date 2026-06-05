Гендиректор «Динамо» нелицеприятно высказался о работе Карпина

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров признался, что назначение Валерия Карпина на пост главного тренера перед сезоном-2025/26 было ошибкой.

– Этот год для «Динамо» выдался скомканным. Подвели уже итоги?

– Сезон действительно начался провально. Было ясно, что «Динамо» свои цели не выполняет. Тренерский штаб Валерия Карпина покинул команду, произошло назначение Ролана Гусева.

Хочется поблагодарить Ролана за ту работу, которую он проделал. По сути, ему пришлось с колес начинать работу, собирать штаб. И в целом период работы Гусева можно назвать достойным.

Однако основные задачи команда выполнить не смогла, хотя играла ярко. Обыграли будущего победителя Кубка «Спартак» – 5:2. Другому суперфиналисту, «Краснодару», уступили лишь по пенальти, показав, что можем с ними играть. Собственно, в следующей встрече уже в РПЛ это доказали.

Сезон неудачный. Будем двигаться дальше. Сейчас приедет Сандро Шварц. На мой взгляд, у нас сильная команда с большим потенциалом.

– Назначение Валерия Карпина было ошибочным?

– Очевидно, с учетом всех результатов, что это было ошибкой и неправильным решением.