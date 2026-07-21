Радимов назвал две команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов назвал конкурента петебургской команды в борьбе за чемпионство в новом сезоне.
«Конкурент за чемпионство? Точно «Спартак». Если они еще купят нападающего, который с гарантией будет забивать, то «Спартак» будет конкурировать. «Зенит» и «Спартак» – две достойные команды, которые будут бороться за первое место.
Потери «Краснодара» могут сказаться. У ЦСКА и «Динамо» новые тренеры, и проблемы прошлого года так быстро не исправить», – сказал Радимов.
- «Зенит» выиграл РПЛ в прошлом сезоне, «Спартак» занял четвертое место.
- Новый сезон чемпионата России стартует 24 июля.
Источник: «Матч ТВ»