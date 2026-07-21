«Краснодар» может приобрести вингера сборной Уругвая

«Краснодар» заинтересован в вингере Агустине Каннобио из «Флуминенсе».

Российский клуб обсуждает с игроком условия контракта с зарплатой в районе 2,5 миллиона евро в год.

Сумма трансфера в случае успеха переговоров с бразильским клубом может составить 12-13 миллионов евро, но предложения от «быков» пока нет.

Сообщается также, что в «Флуминенсе» Каннбио получает 1,6 миллиона евро в год.