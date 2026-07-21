«Краснодар» может приобрести вингера сборной Уругвая

«Краснодар» заинтересован в вингере Агустине Каннобио из «Флуминенсе».
Российский клуб обсуждает с игроком условия контракта с зарплатой в районе 2,5 миллиона евро в год.
Сумма трансфера в случае успеха переговоров с бразильским клубом может составить 12-13 миллионов евро, но предложения от «быков» пока нет.
Сообщается также, что в «Флуминенсе» Каннбио получает 1,6 миллиона евро в год.
- 27-летний Каноббио на ЧМ-2026 провел за Уругвай 3 матча, забил 1 гол.
- Срок его контракта с «Флуминенсе» рассчитан до конца 2028 года.
- В 2026-м он провел за клуб 27 игр, забил 6 голов, сделал 2 ассиста.