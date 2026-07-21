«Барселона» может подписать 32-летнего защитника сборной Испании

Представители «Барселоны» планируют связаться с окружением защитника «Атлетика» Эмерика Ляпорта, чтобы узнать о его планах на будущее.
В клубе высоко оценивают этот доступный вариант подписания левоногого центрального защитника.
В клубе считают, что игрок способен еще несколько сезонов выступать на самом высоком уровне. Особенно ценятся его опыт, лидерские качества и умение начинать атаки первым пасом.
Отступные за Ляпорта составляют менее 15 миллионов евро.
Во время пребывания спортивного директора «Барселоны» Деку в США уже состоялись предварительные переговоры. Стороны договорились вернуться к обсуждению после завершения чемпионата мира. Деку остался очень доволен игрой защитника.
- 32-летний Ляпорт сыграл за сборную Испании 8 матчей на ЧМ-2026, отметился 1 ассистом.
- В составе «Атлетика» в прошлом сезоне он провел 30 встреч и сделал 2 голевых паса.
Источник: Sport.es