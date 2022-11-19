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- 20:36 Игрок «Атлетика» выходил в каждом матче Примеры с 2016 года. Сегодня он пропустил игру и прервал свой рекорд
- 27 января
- 00:03 Кубок Испании. «Валенсия» проиграла «Атлетику» (1:3) и вылетела из турнира
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- 22 января
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- 20:32 Во сколько смотреть матч «Атлетик» – «Реал»: 18 тур Примера, 22 января 2023
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- 15:33 Жеребьевка Кубка Испании. «Реал» сыграет с «Атлетико» в 1/4 финала и другие пары 5
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