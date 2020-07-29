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Атлетик
€ 237 млн
Атлетик
Бильбао
Ла Лига 2026/2027
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Сайт:
http://athletic-bilbao.ru/
Тренер:
Эдин Терзич
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Атлетик» – «Эльче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Атлетик» – «Эльче»: кто победит в матче 5 тура чемпионата Испании 2026/2027
11 сентября
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
8 сентября
9
«Атлетик» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Атлетик» – «Атлетико»: кто победит в матче 4-го тура Ла Лиги 2026/2027
4 сентября
«Атлетико» принял решение по Альваресу
1 сентября
2
Трансляция
«Сельта» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
30 августа
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
28 августа
Трансляция
«Барселона» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Трансляция
«Атлетик» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026
22 августа
«Атлетик» – «Севилья»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Испании 2026/2027
21 августа
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
19 августа
6
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
14 августа
Видео
Игрок Испании отметил победу на ЧМ-2026 с девушками на яхте и затем расстался с возлюбленной
29 июля
20
«Барселона» может подписать 32-летнего защитника сборной Испании
21 июля
1
Фото
Объявлен лучший вратарь ЧМ-2026 – он пропустил 1 гол в 8 матчах
20 июля
2
Лучшие игроки ЧМ-2026 по версии The Athletic
16 июля
3
Вратарь Испании Симон побил рекорд Буффона и Касильяса на ЧМ
15 июля
Назван лучший вратарь ЧМ-2026
4 июля
2
Вратарь сборной Испании Симон установил рекорд чемпионата мира
3 июля
6
Обнародована заявка сборной Испании на ЧМ-2026, в ней нет игроков «Реала»
25 мая
3
Карвахаль простился с «Реалом» после 13 сезонов в основном составе
24 мая
Тренер «Реала» не явился на пресс-конференцию
24 мая
Примера. «Реал» победил в Класико (4:2) в последнем туре
24 мая
1
Трансляция
«Реал» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
«Реал» – «Атлетик»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.65
22 мая
Трансляция
«Атлетик» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Атлетик» – «Сельта»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.78
16 мая
Трансляция
«Эспаньол» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026
13 мая
«Эспаньол» – «Атлетик»: прогноз и ставки на матч 13 мая 2026 с коэффициентом 1.85
12 мая
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3
4
5
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