Карвахаль простился с «Реалом» после 13 сезонов в основном составе

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль высказался об уходе из клуба после матча 38-го тура Примеры с «Атлетиком» (4:2).

«Добрый вечер, мадридисты. Мне сейчас нелегко говорить, потому что я сильно тронут этим изумительным прощанием.

Прежде всего хочу поблагодарить нашего президента – дона Флорентино [Переса]. Именно он вернул меня из Германии, и вместе мы выиграли много титулов Лиги чемпионов. Но если мне нужно выделить что-то одно, то это то, что спустя даже не 24 часа после моей травмы колена он без колебаний продлил со мной контракт.

Затем я хочу поблагодарить своих партнеров по команде. У нас были не самые легкие два сезона, но я уверен, что мы снова будем побеждать. Это «Реал», и мы должны снова подняться, как того требует наша история.

Я не могу не вспоминать нашу золотую эпоху. Не могу не вспоминать тот золотой период, который мы пережили.

Подходит к концу великолепная эра: четыре Лиги чемпионов за пять лет, та «десима», три победы подряд, Криштиану Роналду, Серхио Рамос, Карло Анчелотти, Зинедин Зидан... Бесчисленное количество имен, которые высоко несли эту эмблему. Они сделали нас великими и привели на самую вершину», – сказал Карвахаль.