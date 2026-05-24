Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карвахаль простился с «Реалом» после 13 сезонов в основном составе

Карвахаль простился с «Реалом» после 13 сезонов в основном составе

24 мая, 09:36

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль высказался об уходе из клуба после матча 38-го тура Примеры с «Атлетиком» (4:2).

«Добрый вечер, мадридисты. Мне сейчас нелегко говорить, потому что я сильно тронут этим изумительным прощанием.

Прежде всего хочу поблагодарить нашего президента – дона Флорентино [Переса]. Именно он вернул меня из Германии, и вместе мы выиграли много титулов Лиги чемпионов. Но если мне нужно выделить что-то одно, то это то, что спустя даже не 24 часа после моей травмы колена он без колебаний продлил со мной контракт.

Затем я хочу поблагодарить своих партнеров по команде. У нас были не самые легкие два сезона, но я уверен, что мы снова будем побеждать. Это «Реал», и мы должны снова подняться, как того требует наша история.

Я не могу не вспоминать нашу золотую эпоху. Не могу не вспоминать тот золотой период, который мы пережили.

Подходит к концу великолепная эра: четыре Лиги чемпионов за пять лет, та «десима», три победы подряд, Криштиану Роналду, Серхио Рамос, Карло Анчелотти, Зинедин Зидан... Бесчисленное количество имен, которые высоко несли эту эмблему. Они сделали нас великими и привели на самую вершину», – сказал Карвахаль.

  • 34-летний защитник в этом сезоне провел за «Реал» 23 матча, сделал 1 ассист.
  • В основном составе мадридцев Карвахаль выступал с 2013 года, до этого он провел сезон в «Байере», а ранее играл за вторую команду «сливочных».

Еще по теме:
Тренер «Реала» не явился на пресс-конференцию
Примера. «Реал» победил в Класико (4:2) в последнем туре
«Реал» объявил об уходе защитника
Источник: As
Испания. Примера Атлетик Реал Карвахаль Дани
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Дзюба и Кокорин могут воссоединиться в европейском клубе
15:10
ФотоИгрок «Спартака» перекрестился перед Дюковым
14:21
8
Воспитанник ЦСКА Помазун спел гимн «Спартака» после победы в Кубке
14:07
11
ФотоСемак, Зырянов и Миллер встретились в Петербурге
13:57
9
Губерниев отреагировал на возможный переход Дзюбы в «Спартак»
13:40
6
Карседо хочет пригласить Эмери в Россию
13:28
ФотоЖена Сафонова показала, что вратарь «ПСЖ» ест на ужин
13:19
11
Уволенный из ЦСКА Челестини договорился с новым клубом
13:09
1
Зобнин ответил, стоило ли Соболеву уходить из «Спартака»
12:50
8
«Ты едешь играть на чемпионат мира?» Как в «МЮ» отреагировали на вызов Ибрагимова в сборную России
12:36
3
Все новости
Все новости
Уволенный из ЦСКА Челестини договорился с новым клубом
13:09
1
Раскрыты две звезды международного уровня, с которыми договорился кандидат в президенты «Реала» Рикельме
00:42
4
Кандидат в президенты «Реала»: «Я уже договорился с двумя звездами международного уровня»
Вчера, 22:58
1
«Челси» дал ответ «Барселоне» по трансферу Жуана Педро
Вчера, 17:07
Впервые за 20 лет на выборах президента «Реала» будет конкуренция
Вчера, 15:59
2
Экс-чемпион Испании вернулся в Примеру спустя 8 лет
Вчера, 09:06
Примера. «Атлетико» потерпел унизительное поражение в прощальном матче Гризманна
Вчера, 00:06
Кейн повторил бомбардирское достижение, покорявшееся только Месси и Роналду
24 мая
2
В Испании футболист стал чемпионом и вылетел в одном сезоне
24 мая
1
«Барселона» заинтересовалась защитником сборной Польши
24 мая
Мбаппе вновь стал лучшим бомбардиром Примеры
24 мая
Участник ЛЧ прошлого сезона и бывший клуб Карпина вылетели из Примеры
24 мая
Тренер «Барселоны» объяснил поражение от «Валенсии»
24 мая
1
Карвахаль простился с «Реалом» после 13 сезонов в основном составе
24 мая
Тренер «Реала» не явился на пресс-конференцию
24 мая
Примера. «Барселона» на финише сезона проиграла «Валенсии» (1:3), Левандовски забил в последнем матче
24 мая
Примера. «Реал» победил в Класико (4:2) в последнем туре
24 мая
1
«Реал» объявил об уходе защитника
22 мая
Иньеста нашел новый клуб
22 мая
Победитель ЛЧ, ЛЕ и АПЛ объявил о завершении карьеры в 36 лет
22 мая
Арбелоа объявил об уходе из «Реала»
22 мая
Реакция «Сосьедада» на инсайд о будущем Захаряна
21 мая
ВидеоЯмаль посетил праздничный ужин «Барселоны» вместе с новой девушкой
21 мая
5
«Реал Сосьедад» определил сумму, за которую готов продать Захаряна
21 мая
16
«Спортинг» назвал «Реалу» цену на Юльманна
20 мая
3
Капитан «Реала» не пригласил Арбелоа на прощальный ужин
20 мая
ВидеоБывшая девушка Винисиуса поцеловала обезьяну
20 мая
33
«Барселона» отказалась от свободных агентов из «Манчестер Сити» и «Ювентуса»
20 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 