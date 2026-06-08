«Реал» может купить чемпиона мира за 150 миллионов

«Реал» вошел в число претендентов на форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса.
Мадридский клуб делал запрос о стоимости 26-летнего футболиста.
«Атлетико» готов продать чемпиона мира 2022 года в составе сборной Аргентины за 150 миллионов евро.
Ранее президент «Реала» Флорентино Перес обещал в случае переизбрания предложить 150 миллионов за неназванного топ-игрока.
- В прошедшем сезоне Альварес забил 20 голов и сделал 9 ассистов в 49 матчах.
- Сообщалось, что нападающий также интересен «Барселоне», «ПСЖ» и «Арсеналу».
- Отступные в его контракте – 500 миллионов евро.
Источник: твиттер журналиста Патрика Бергера