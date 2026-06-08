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«Реал» может купить чемпиона мира за 150 миллионов

Сегодня, 16:16

«Реал» вошел в число претендентов на форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса.

Мадридский клуб делал запрос о стоимости 26-летнего футболиста.

«Атлетико» готов продать чемпиона мира 2022 года в составе сборной Аргентины за 150 миллионов евро.

Ранее президент «Реала» Флорентино Перес обещал в случае переизбрания предложить 150 миллионов за неназванного топ-игрока.

  • В прошедшем сезоне Альварес забил 20 голов и сделал 9 ассистов в 49 матчах.
  • Сообщалось, что нападающий также интересен «Барселоне», «ПСЖ» и «Арсеналу».
  • Отступные в его контракте – 500 миллионов евро.

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Источник: твиттер журналиста Патрика Бергера
Испания. Примера Атлетико Реал Альварес Хулиан
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