«Реал» может купить чемпиона мира за 150 миллионов

«Реал» вошел в число претендентов на форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса.

Мадридский клуб делал запрос о стоимости 26-летнего футболиста.

«Атлетико» готов продать чемпиона мира 2022 года в составе сборной Аргентины за 150 миллионов евро.

Ранее президент «Реала» Флорентино Перес обещал в случае переизбрания предложить 150 миллионов за неназванного топ-игрока.