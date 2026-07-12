Установлен рекорд ЧМ по голам представителей одного клуба

Игроки «Реала» забили 19 голов на чемпионате мира-2026 и побили рекорд турнира для представителей одного клуба.

Мадридцы превзошли достижение, которое делили между собой три команды. Футболисты венгерского «Гонведа» отличились 18 раз на ЧМ-1954 в Швейцарии. Спустя 60 лет эту планку повторила мюнхенская «Бавария» (2014), а еще через восемь лет – «ПСЖ» (2022).

Лучшим бомбардиром «Реала» на турнире стал Килиан Мбаппе – нападающий сборной Франции оформил 8 голов.

Шесть мячей на счету полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема, четыре – у вингера сборной Бразилии Винисиуса Жуниора. Еще один гол добавил турецкий хавбек Арда Гюлер.

Финал ЧМ-2026 состоится 19 июля.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе