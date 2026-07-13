Раскрыта причина, почему комментаторы «Матч ТВ» работают на ЧМ-2026 из Москвы, а не из США

Журналист Александр Муйжнек поделился предположениями, кто будет комментировать на «Матч ТВ» финал чемпионата мира-2026.

«Генич+Минин отработают финал ЧМ?

Или все-таки Черданцев с места событий? Слышал, передача сигнала из Штатов баснословно дорогая, поэтому комментаторов не послали на ЧМ многие телекомпании. Но в случае с Георгием не стоит скупиться», – написал Муйжнек.

На ЧМ-2026 впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных. Ранее в финальной стадии чемпионата мира было 32 команды.

Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Финал состоится в Нью-Джерси на «Метлайф».

Всего будет сыграно 104 матча. Это рекорд.

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