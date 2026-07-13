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  • Раскрыта причина, почему комментаторы «Матч ТВ» работают на ЧМ-2026 из Москвы, а не из США

Раскрыта причина, почему комментаторы «Матч ТВ» работают на ЧМ-2026 из Москвы, а не из США

13 июля, 14:43
18

Журналист Александр Муйжнек поделился предположениями, кто будет комментировать на «Матч ТВ» финал чемпионата мира-2026.

«Генич+Минин отработают финал ЧМ?

Или все-таки Черданцев с места событий? Слышал, передача сигнала из Штатов баснословно дорогая, поэтому комментаторов не послали на ЧМ многие телекомпании. Но в случае с Георгием не стоит скупиться», – написал Муйжнек.

  • На ЧМ-2026 впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных. Ранее в финальной стадии чемпионата мира было 32 команды.
  • Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Финал состоится в Нью-Джерси на «Метлайф».
  • Всего будет сыграно 104 матча. Это рекорд.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

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Источник: телеграм-канал Александра Муйжнека
Чемпионат мира
Комментарии (18)
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Artemka444
1783943076
Это будет пипец конечно
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Цугундeр
1783943329
"..не стоит скупиться»)) Надо послать.
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Good_win_ФКСМ
1783943804
странно.... вроде как газспрём-медиа и срач-тв во главе с носатой дамой - "самой эффективной" медиа-менеджером (по ее личному мнению), не привыкли экономить и считать бюджетные деньги при их "освоении".... а тут ее главный лизун и алкаш чердак и без комментаторства ... странно... он же, бедный, уже устал там пить, не просыхая....
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Чилим.
1783945244
"Но в случае с Георгием не стоит скупиться" А почему? Особо одарённая гнида?
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cska1948
1783952298
То, что финал будет комментировать Черданцев, в этом сомнений нет. Он давно уже в привилегированном положении на канале «Матч» и из Москвы практически не выезжает, и, похоже, что сам выбирает, какие ему матчи комментировать. Ещё когда он только появился на НТВ и бегал по студии с микрофоном в программе Савика Шустера «Третий тайм» и буквально сжирал своими преданными глазами Савика, я понял, что этот парень далеко пойдёт. С начальством он умеет ладить...
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Иван Петров 1986
1783955090
Это будет пи.пец. Лучше без звука смотреть. Лучше бы денежки больным детишкам отдали, а не на этого придурка.
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pendulum
1783960547
ну не дадут посмотреть нормально футбол,что других комментаторов неи?БЕЗ ЗВУКА
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Бумбраш
1783960776
Визги чердака можно услышать и через океан и никакой платы за передачу сигнала не надо
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mihail200606
1783960980
Интересно запустить услугу, чтобы смотреть футбол просто с "шумом трибун без комментатора" ради изучения спроса для начала...) матч еще заработать че ниб сможет, вместо того,чтобы этих пустобрехов содержать...
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Давид59
1784011160
Как-то несерьёзно. Поделился предположениями. Ребята, у вас есть ответ на вопрос "почему комментарий из Москвы?". Предположить могу и я
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