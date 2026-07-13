Орлов объяснил неудачу Бразилии на ЧМ-2026

Комментатор Геннадий Орлов высказался о выступлении сборной Бразилии на ЧМ-2026.

«Бразильцы в обороне выглядели как команда ветеранов. Они были какие-то неподвижные, медленные. И сколько раз я говорил: Каземиро – не тот центральный полузащитник, который нужен сборной Бразилии. Не было сердца игрового, вот этой середины! Поэтому они так и остановились на стадии 1/8 финала.

При этом сборная Бразилии продлила контракт с Анчелотти на четыре года. И правильно сделали! Потому что теперь у него будет шанс собрать команду. Но сейчас мало бразильских звeзд в футболе. Винисиус – единственная яркая звезда. Когда начинают говорить про Неймара, это уже не очень серьeзно», – сказал Орлов.

В 1/8 финала Бразилия проиграла Норвегии (1:2).

За «пентакампеонов» на турнире выступали два игрока «Зенита» – Дуглас Сантос и Луис Энрике.

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