Хуммельс – об удалении Эмболо: «Имея желтую, так откровенно симулировать – безумие»

Экс-защитник сборной Германии Матс Хуммельс оценил решение судьи об удалении форварда сборной Швейцарии Бреля Эмболо в матче 1/4 финала ЧМ-2026 с Аргентиной (1:3).

«Этот эпизод решил исход игры не в пользу Швейцарии. Эмболо наверняка чувствует себя очень плохо сейчас. Это какое-то безумие – уже имея желтую карточку, так откровенно симулировать. Тем более в эпизоде, который вообще ничего не давал, в абсолютно безопасной зоне.

Видно же, что он даже скорчил лицо в момент падения. К сожалению, это абсолютно заслуженные желтая и красная карточка. Видимо, какой-то порыв в его голове заставил его пойти на симуляцию. Конечно, ему сейчас очень тяжело, и мне как зрителю тоже было больно это видеть. До этого момента Швейцария, можно сказать, держала Аргентину под контролем, но этот эпизод все перечеркнул», – сказал Хуммельс.

Голы у Аргентины забили Алексис Мак Аллистер на 10-й минуте, Хулиан Альварес на 112-й и Лаутаро Мартинес на 120+1-й. У Швейцарии отличился Дан Ндой на 67-й.

Главным арбитром встречи был португалец Жоау Педру Пиньейру.

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