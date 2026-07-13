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ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • «Зенит» нацелился на игрока сборной Бразилии, «Спартак» провалил переговоры по защитнику ЦСКА, Головин может вернуться в Москву и другие новости

«Зенит» нацелился на игрока сборной Бразилии, «Спартак» провалил переговоры по защитнику ЦСКА, Головин может вернуться в Москву и другие новости

Сегодня, 01:25

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Источник: «Бомбардир»
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