Мнение Кругового о женщинах-тренерах

Латераль ЦСКА Данил Круговой не хотел бы, чтобы в мужском футболе работали женщины-тренеры.
– Твоя реакция, если женщина станет главным тренером в команде, где ты играешь?
– Думаю, это уже перебор. Возглавлять команду должен мужчина. Есть хорошее выражение: женщина на корабле… Продолжи.
– К беде.
– Ну вот.
- В минувшем сезоне РПЛ у Кругового все 30 матчей, шесть забитых голов, семь результативных передач.
- 28-летний футболист стоит 5 миллионов евро. У него контракт до 2028 года.
- Игрок вызывается в сборную России.
Источник: Sport24