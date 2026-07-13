Мнение Кругового о женщинах-тренерах

Латераль ЦСКА Данил Круговой не хотел бы, чтобы в мужском футболе работали женщины-тренеры.

– Твоя реакция, если женщина станет главным тренером в команде, где ты играешь?

– Думаю, это уже перебор. Возглавлять команду должен мужчина. Есть хорошее выражение: женщина на корабле… Продолжи.

– К беде.

– Ну вот.