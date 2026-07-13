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Круговой высказался о тренировках ЦСКА при Игдисамове

Сегодня, 10:15
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Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о преедсезонной подготовке с новым главным тренером Дмитрием Игдисамовым.

– Чего ждать от ЦСКА в новом сезоне? Какие задачи стоят перед командой?

– Мы не будем делать громких заявлений и много говорить на камеру. Будем работать и показывать хороший футбол. Тем более у нас свой российский тренер, за которого все будут биться, показывая свою силу.

– Рады, что утвердили Игдисамова? Как изменился тренировочный процесс при нем?

– С главным тренером поменялся весь тренерский штаб, пришел новый тренер по физподготовке. Пока что очень положительные эмоции. Все нравится. Тренировки особо не поменялись. Плюс‑минус те же самые тренировки и требования, как и в прошлом сезоне. Кое‑какие изменения есть, но я об этом вам рассказывать не буду.

  • ЦСКА утвердил 39-летнего Игдисамова на посту главного тренера 1 июня. Контракт с ним заключен на два года с опцией продления на два сезона.
  • С 4 мая он был назначен исполняющим обязанности главного тренера красно-синих после увольнения швейцарца Фабио Челестини.
  • В системе ЦСКА Игдисамов работает с 2019 года, в марте 2026-го он вошел в тренерский штаб главной команды.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Круговой Данил Игдисамов Дмитрий
Комментарии (2)
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Интерес
1783934844
Судя по показанным "спаррингам", есть шанс влететь "Балтике" в стартовом матче.
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bratskij
1783937423
Ага, а если Балтике влетите сразу же в первой игре, то какие басни рассказывать будете?
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