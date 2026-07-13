Круговой высказался о тренировках ЦСКА при Игдисамове

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о преедсезонной подготовке с новым главным тренером Дмитрием Игдисамовым.
– Чего ждать от ЦСКА в новом сезоне? Какие задачи стоят перед командой?
– Мы не будем делать громких заявлений и много говорить на камеру. Будем работать и показывать хороший футбол. Тем более у нас свой российский тренер, за которого все будут биться, показывая свою силу.
– Рады, что утвердили Игдисамова? Как изменился тренировочный процесс при нем?
– С главным тренером поменялся весь тренерский штаб, пришел новый тренер по физподготовке. Пока что очень положительные эмоции. Все нравится. Тренировки особо не поменялись. Плюс‑минус те же самые тренировки и требования, как и в прошлом сезоне. Кое‑какие изменения есть, но я об этом вам рассказывать не буду.
- ЦСКА утвердил 39-летнего Игдисамова на посту главного тренера 1 июня. Контракт с ним заключен на два года с опцией продления на два сезона.
- С 4 мая он был назначен исполняющим обязанности главного тренера красно-синих после увольнения швейцарца Фабио Челестини.
- В системе ЦСКА Игдисамов работает с 2019 года, в марте 2026-го он вошел в тренерский штаб главной команды.