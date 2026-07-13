Нобоа рассказал о прозвище Кокорина после драки в «Кофемании»

Экс-полузащитник «Зенита», «Динамо», «Рубина», «Ростова» и «Сочи» Кристиан Нобоа раскрыл, как стали называть Александра Кокорина после инцидента в «Кофемании».

В 2018 году Кокорин и бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев приняли участие в нескольких драках в центре Москвы, в том числе в кафе «Кофемания».

По итогам рассмотрения дела в суде оба футболиста получили реальные сроки в колонии.

В сентябре 2019 года они вышли на свободу.

«Прозвище Кокорина? Мистер Борьба. После истории в «Кофемании»? Конечно!» – сказал Нобоа.