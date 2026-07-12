Соболев спрогнозировал финалистов ЧМ-2026

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, какие сборные ожидает увидеть в финальном матче чемпионата мира.

В 1/2 финала Франция сыграет с Испанией, а Аргентина – с Англией.

Решающий матч пройдет 19 июля в 22:00 мск на стадионе «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка.

«На ЧМ сначала болел за Норвегию. Поддерживаю андердогов. Финал вижу Аргентина – Франция.

Паузы на водопой не очень понимаю. Это больше для рекламы. Может, там действительно 40 градусов и тогда она нужна», – заявил Соболев.

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