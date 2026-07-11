Джикия: «К сожалению, общаюсь с Соболевым»

Бывший защитник «Спартака» Георгий Джикия сообщил, что поддерживает отношения с нападающим «Зенита» Александром Соболевым.

– С Александром Соболевым общаетесь?

– К сожалению, да.

– Почему к сожалению?

– Потому что общаемся. Если серьезно, мы на связи, созваниваемся, все хорошо.