Джикия: «К сожалению, общаюсь с Соболевым»

Бывший защитник «Спартака» Георгий Джикия сообщил, что поддерживает отношения с нападающим «Зенита» Александром Соболевым.
– С Александром Соболевым общаетесь?
– К сожалению, да.
– Почему к сожалению?
– Потому что общаемся. Если серьезно, мы на связи, созваниваемся, все хорошо.
- В прошедшем сезоне Соболев забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 38 матчах.
- Он перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года за 10 миллионов евро.
- Сезон для «Зенита» стартует 18 июля суперкубковым матчем против «Спартака».
Источник: «Спорт-Экспресс»