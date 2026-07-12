Суперкомпьютер назвал фаворита ЧМ-2026 после 1/4 финала

Суперкомпьютер Opta назвал сборную Франции главным фаворитом чемпионата мира-2026 после завершения четвертьфинальных матчей.

Вероятность победы французской команды оценивается в 34,5%. На втором месте расположилась Испания – 23,45%. Шансы Англии на титул составляют 21,94%, Аргентины – 20,55%.

В полуфинале Франция встретится с Испанией 14 июля.

На следующий день, 15 июля, Англия сыграет с Аргентиной. Оба матча начнутся в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим обладателем трофея выступает Аргентина, которая в финале предыдущего турнира в Катаре обыграла Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

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