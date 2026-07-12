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Отец Холанда обвинил арбитра в вылете Норвегии с ЧМ-2026

Сегодня, 11:46
7

Альф-Инге Холанд, отец нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, иронично прокомментировал спорный гол Джуда Беллингема в четвертьфинале чемпионата мира-2026.

В концовке первого тайма матча Англия – Норвегия полузащитник «Реала» Джуд Беллингем отправил мяч в ворота скандинавов. Эпизод вызвал вопросы у норвежской стороны: существовало подозрение, что мяч задел верхний трос ворот, однако арбитры засчитали взятие ворот.

«Отлично сработано, Беллингем и рефери», – написал Альф-Инге Холанд в соцсети X.

  • После игры ФИФА разъяснила эпизод с помощью датчика. Устройство не зафиксировало колебаний во время полeта мяча – «следовательно, нет доказательств того, что мяч коснулся верхнего троса и изменил траекторию своего движения».
  • В полуфинале турнира Англия встретится с победителем противостояния между сборными Аргентины и Швейцарии.
  • Холанд-младший закончил турнир с семью голами. Победы в бомбардирской гонке не будет.

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Норвегия. Элитсериен Манчестер Сити Англия Норвегия Холанд Эрлинг
Комментарии (7)
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Император 1
1783846495
Ты совсем дэ бил что-ли, ничего, что гол Норвегии забит после фола и его надо было отменять!
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Цугундeр
1783846599
.."яжБать" очередная.) Достали трутни-скуфы.. " О, как вырос наш кобелек. Помню, помню как твою жопку обосранную мыл в Баден-Бадене на родниках." (с) Даун-Хаус. 2001 г.
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1783851600
Напомните пожалуйста, о каком тросе идёт речь? Сейчас гол пересмотрел, там низом удар, какой верхний трос ворот?
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Давид59
1783856220
Это что вообще? Верхний трос ворот. Это где? Кто-нибудь понял? Губошлёп пишет про трос от камеры - паука. Это и есть тот самый трос? Опечатка что-ли? В любом случае в правилах есть остановка игры после попадания мяча в арбитра. А про трос паука там ничего нет. Надо срочно вводить.
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Давид59
1783856501
Лично мне непонятно, зачем заставили перебить угловой после забитого гола норвежцами. Там перед пробитием углового Холланда хватали, он вырвался. И что это повод не засчитывать гол? Вот тут явно англичанам помогли.
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