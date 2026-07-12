Отец Холанда обвинил арбитра в вылете Норвегии с ЧМ-2026

Альф-Инге Холанд, отец нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, иронично прокомментировал спорный гол Джуда Беллингема в четвертьфинале чемпионата мира-2026.

В концовке первого тайма матча Англия – Норвегия полузащитник «Реала» Джуд Беллингем отправил мяч в ворота скандинавов. Эпизод вызвал вопросы у норвежской стороны: существовало подозрение, что мяч задел верхний трос ворот, однако арбитры засчитали взятие ворот.

«Отлично сработано, Беллингем и рефери», – написал Альф-Инге Холанд в соцсети X.

После игры ФИФА разъяснила эпизод с помощью датчика. Устройство не зафиксировало колебаний во время полeта мяча – «следовательно, нет доказательств того, что мяч коснулся верхнего троса и изменил траекторию своего движения».

В полуфинале турнира Англия встретится с победителем противостояния между сборными Аргентины и Швейцарии.

Холанд-младший закончил турнир с семью голами. Победы в бомбардирской гонке не будет.

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