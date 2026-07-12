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  • Якин прокомментировал поражение Швейцарии от Аргентины на ЧМ-2026

Якин прокомментировал поражение Швейцарии от Аргентины на ЧМ-2026

Сегодня, 09:17
7

Мурат Якин, главный тренер сборной Швейцарии, раскритиковал удаление Бреля Эмболо в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2026 года против Аргентины (1:3).

  • Нападающий швейцарцев получил вторую желтую карточку после вмешательства ВАР.
  • В одном из эпизодов Эмболо симулировал нарушение со стороны Леандро Парадеса, и арбитр изначально показал желтую полузащитнику аргентинцев.
  • Однако после видеопросмотра решение изменили: предупреждение Парадеса отменили, а Эмболо, уже имевший одну желтую карточку, был удален с поля.

«Это правило уничтожило матч. Неприемлемо, что нас выбили таким образом. Непонятно, что произошло, что сделал арбитр. Не было причин для желтой карточки, повторяю. В той ситуации нужно было просто продолжить игру», – заявил Якин.

Главный тренер швейцарцев также рассказал о состоянии Эмболо после матча: «Я не виню его. Он командный игрок, ему очень плохо. Он разбит. Судейская ошибка наказала всех нас».

Лионель Скалони, главный тренер сборной Аргентины, по словам Якина, признался, что сильно страдал по ходу игры: «Он сказал мне, что очень мучился. Мы создали много опасных моментов».

При этом Якин опроверг предположения о предвзятом судействе в пользу Аргентины: «Я бы не сказал, что Аргентине подсуживают. У нас был честный и открытый матч, мы просто не выиграли, и все».

В заключение Якин пожелал удачи аргентинцам в полуфинале: «Желаю всего наилучшего Месси и всей сборной Аргентины. Любой из четырех полуфиналистов может стать чемпионом».

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Источник: TyC Sports
Чемпионат мира Швейцария. Суперлига Швейцария Аргентина Якин Мурат
Комментарии (7)
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FFR
1783839557
Мурат Якын красавчик, создал хорошую команду.
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polt
1783840529
Мужик!
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Willow
1783843161
Играли достойно, но победил сильнейший
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Ollegator
1783844278
За такую симуляцию грех желтую не дать
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Romeo 123
1783851887
Никогда такого небыло и вот опять,тащат в финал аргентину и гнома за нос
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Pangolin
1783853543
Не было причин? Да мне кажется эту симуляцию Эмболо теперь в учебники для судей внесут - такой явной поискать, давно не припомню подобного.
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zlobny_zenitos
1783861723
Считаю, что верно удалили. Надо в корне вырубать такие вещи. Это не просто ошибка, это провокация. Когда не было ВАР, могли в теории дать красную и сломать матч. Это провокатор был, гад, все по делу. Якин собрал хорошую сборную, но натужная Аргентина все равно сильнее Швейцарии, как не крути, так же как и мучающаяся Англия лучше Норвежцев. Все по делу. И тем и тем спасибо, за бои, но дальше идут более опытные, более сильные...и так пошумели хорошо на ЧМ, аж в 1/4)))
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