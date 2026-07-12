Якин прокомментировал поражение Швейцарии от Аргентины на ЧМ-2026

Мурат Якин, главный тренер сборной Швейцарии, раскритиковал удаление Бреля Эмболо в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2026 года против Аргентины (1:3).

Нападающий швейцарцев получил вторую желтую карточку после вмешательства ВАР.

В одном из эпизодов Эмболо симулировал нарушение со стороны Леандро Парадеса, и арбитр изначально показал желтую полузащитнику аргентинцев.

Однако после видеопросмотра решение изменили: предупреждение Парадеса отменили, а Эмболо, уже имевший одну желтую карточку, был удален с поля.

«Это правило уничтожило матч. Неприемлемо, что нас выбили таким образом. Непонятно, что произошло, что сделал арбитр. Не было причин для желтой карточки, повторяю. В той ситуации нужно было просто продолжить игру», – заявил Якин.

Главный тренер швейцарцев также рассказал о состоянии Эмболо после матча: «Я не виню его. Он командный игрок, ему очень плохо. Он разбит. Судейская ошибка наказала всех нас».

Лионель Скалони, главный тренер сборной Аргентины, по словам Якина, признался, что сильно страдал по ходу игры: «Он сказал мне, что очень мучился. Мы создали много опасных моментов».

При этом Якин опроверг предположения о предвзятом судействе в пользу Аргентины: «Я бы не сказал, что Аргентине подсуживают. У нас был честный и открытый матч, мы просто не выиграли, и все».

В заключение Якин пожелал удачи аргентинцам в полуфинале: «Желаю всего наилучшего Месси и всей сборной Аргентины. Любой из четырех полуфиналистов может стать чемпионом».

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