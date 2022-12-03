Мурат Якин
Тренер
|Имя
|Мурат
|Фамилия
|Якин
|Команда
|Швейцария
|Гражданство
|Швейцария
|Дата рождения
|15 сентября 1974
|Имя
|Мурат
|Фамилия
|Якин
|Команда
|Швейцария
|Гражданство
|Швейцария
|Дата рождения
|15 сентября 1974
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Швейцария
|10
|0
|0
|10
|Дата
|Матч
|25.03.2023
|Белоруссия
|0 : 0
|Швейцария
|28.03.2023
|Швейцария
|0 : 0
|Израиль
|16.06.2023
|Андорра
|0 : 0
|Швейцария
|19.06.2023
|Швейцария
|0 : 0
|Румыния
|09.09.2023
|Косово
|0 : 0
|Швейцария
|12.09.2023
|Швейцария
|0 : 0
|Андорра
|12.10.2023
|Израиль
|0 : 0
|Швейцария
|15.10.2023
|Швейцария
|0 : 0
|Белоруссия
|18.11.2023
|Швейцария
|0 : 0
|Косово
|21.11.2023
|Румыния
|0 : 0
|Швейцария