Глушаков объяснил провал тренера ЧМ-2026 в «Спартаке»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился воспоминаниями о работе с Муратом Якином.
51-летний швейцарский специалист возглавлял красно-белых в сезоне-2014/15.
«Это был хороший специалист и в прошлом футболист. Он работал в «Спартаке», и, возможно, у него там не был самый яркий период, но в сборной Швейцарии ему удалось достичь определeнных успехов.
Такое бывает: где-то работа идeт, а где-то нет. У Эмери было то же самое: в «Спартаке» не каждый человек может работать. Мурат Якин – молодец, он стабильно выводит сборную.
Мне он запомнился спокойным. Там была такая история: я так понимаю, что у него был новый тренерский штаб в тот момент, и всe было абсолютно новым – в связи с этим и не получилось», – заявил Глушаков.
- Под руководством Якина «Спартак» финишировал шестым в РПЛ.
- Столичная команда набрала 44 очка в 30 турах и отстала от чемпиона «Зенита» на 23 балла.
- Сборную Швейцарии тренер возглавил в 2021 году.
Источник: «Советский спорт»