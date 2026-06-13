Глушаков объяснил провал тренера ЧМ-2026 в «Спартаке»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков поделился воспоминаниями о работе с Муратом Якином.

51-летний швейцарский специалист возглавлял красно-белых в сезоне-2014/15.

«Это был хороший специалист и в прошлом футболист. Он работал в «Спартаке», и, возможно, у него там не был самый яркий период, но в сборной Швейцарии ему удалось достичь определeнных успехов.

Такое бывает: где-то работа идeт, а где-то нет. У Эмери было то же самое: в «Спартаке» не каждый человек может работать. Мурат Якин – молодец, он стабильно выводит сборную.

Мне он запомнился спокойным. Там была такая история: я так понимаю, что у него был новый тренерский штаб в тот момент, и всe было абсолютно новым – в связи с этим и не получилось», – заявил Глушаков.