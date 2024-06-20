Главный тренер Швейцарии высказался о голе Шакири в ворота Шотландии

Наставник сборной Швейцарии Мурат Якин прокомментировал гол полузащитника Джердана Шакири в матче с Шотландией (1:1) на Евро-2024.

«Шакири подтверждает сегодня в очередной раз, что он живет и дышит такими моментами. Это был невероятно меткий удар, и для него это было единственным, что он мог сделать в той ситуации», – поделился Якин.