Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    2 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    3 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    • Главная
    • Новости
    • Главный тренер Швейцарии высказался о голе Шакири в ворота Шотландии

    Главный тренер Швейцарии высказался о голе Шакири в ворота Шотландии

    Наставник сборной Швейцарии Мурат Якин прокомментировал гол полузащитника Джердана Шакири в матче с Шотландией (1:1) на Евро-2024.

    «Шакири подтверждает сегодня в очередной раз, что он живет и дышит такими моментами. Это был невероятно меткий удар, и для него это было единственным, что он мог сделать в той ситуации», – поделился Якин.

    • 32-летний Джердан Шакири, играющий на позиции атакующего полузащитника, своим дальним ударом принес Швейцарии ничью во встрече с Шотландией. Для игрока «Чикаго» этот гол стал 31 в 123 играх в майке швейцарской сборной.
    • Примечательно, что Шакири вышел в основе на поединок против Шотландии и провел на поле 60 минут. При этом игру первого тура против Венгрии (3:1) Джердан провел в запасе.
    • Дружина Мурада Якина после двух туров имеет в своем активе 4 очка. В следующем матче швейцарцы встретятся с Германией Юлиана Нагельсманна, обыгравшей Венгрию (2:0).

    Новости по теме
    Шакири повторил достижение Роналду, Анри и Зидана
    Швейцарец Шакири побил два рекорда 1
    У Месси самая высокая зарплата в МЛС, экс-игрок «Зенита» – в топ-10 8
    Источник: Официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 03:10
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+