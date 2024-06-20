Главный тренер Швейцарии высказался о голе Шакири в ворота Шотландии

Наставник сборной Швейцарии Мурат Якин прокомментировал гол полузащитника Джердана Шакири в матче с Шотландией (1:1) на Евро-2024.
«Шакири подтверждает сегодня в очередной раз, что он живет и дышит такими моментами. Это был невероятно меткий удар, и для него это было единственным, что он мог сделать в той ситуации», – поделился Якин.
- 32-летний Джердан Шакири, играющий на позиции атакующего полузащитника, своим дальним ударом принес Швейцарии ничью во встрече с Шотландией. Для игрока «Чикаго» этот гол стал 31 в 123 играх в майке швейцарской сборной.
- Примечательно, что Шакири вышел в основе на поединок против Шотландии и провел на поле 60 минут. При этом игру первого тура против Венгрии (3:1) Джердан провел в запасе.
- Дружина Мурада Якина после двух туров имеет в своем активе 4 очка. В следующем матче швейцарцы встретятся с Германией Юлиана Нагельсманна, обыгравшей Венгрию (2:0).