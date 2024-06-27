Якин высказался о матче со сборной Италии на Евро-2024

Наставник сборной Швейцарии Мурат Якин поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Италией в рамках 1/8 финала Евро-2024.
«У нас достаточно качеств для такого матча. Мы не хотим слишком волноваться из-за игры с Италией. Я думаю, что должно быть наоборот, потому что у нас все идет хорошо. Мы не можем сказать, что мы фавориты, но мы, безусловно, будем играть на победу. Ничья с Германией придала нам уверенности, и мы не можем этого скрывать.
Мы очень внимательно следили за матчами Италии, анализируя их тактически, а также со стратегической точки зрения. Они непредсказуемы, но нам не терпится сыграть против них. Мы готовы», – пояснил Якин.
- Первый соперником Швейцарии в плей-офф континентального первенства в Германии станет Италия Лучано Спаллетти.
- Обе команды заняли 2 места в своих квартетах. Дружина Мурата Якина, известного в России по работе в «Спартаке», заработал за 3 игры 5 очков.
- Италия тоже имеет в своем запасе 5 турнирных баллов. В последнем туре итальянцы спаслись в поединке против Хорватии забил в самой концовке и сравняв счет.
- Примечательно, что Спаллетти тоже работал в России. Он руководил «Зенитом» из Санкт-Петербурга и дважды приводил его к чемпионству.
- Последний раз швейцарцы встречались с итальянской сборной в рамках отбора к ЧМ-2022. Команда дважды сыграли вничью (0:0 и 1:1). Тогда тренером Италии был Роберто Манчини. Также Швейцария и Италия встречались на Евро-2020. Итальянцы отправили три безответных мяча в ворота швейцарской команды.
Источник: Sky Sport