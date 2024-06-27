Якин высказался о матче со сборной Италии на Евро-2024

Наставник сборной Швейцарии Мурат Якин поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Италией в рамках 1/8 финала Евро-2024.

«У нас достаточно качеств для такого матча. Мы не хотим слишком волноваться из-за игры с Италией. Я думаю, что должно быть наоборот, потому что у нас все идет хорошо. Мы не можем сказать, что мы фавориты, но мы, безусловно, будем играть на победу. Ничья с Германией придала нам уверенности, и мы не можем этого скрывать.

Мы очень внимательно следили за матчами Италии, анализируя их тактически, а также со стратегической точки зрения. Они непредсказуемы, но нам не терпится сыграть против них. Мы готовы», – пояснил Якин.