Якин прокомментировал выход сборной Швейцарии в четвертьфинал ЧМ-2026

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал чемпионата мира-2026.

В 1/8 финала ЧМ-2026 Швейцария прошла Колумбию.

Основное время встречи закончилось вничью со счетом 0:0. В серии пенальти швейцарцы оказались сильнее – 4:3.

«Не думаю, что вам захочется слушать мой план на сегодняшний матч, но он сработал именно так, как мы хотели. В конце концов, это самое главное.

Впрочем, дело было не только в этом. В начале нам нужен был опыт. Нам нужен был правильный настрой. Затем, во втором тайме, мы сделали замену, которая дала нам еще больше контроля, особенно во владении мячом. По ходу матча мы также смогли выпустить на поле тех, кого хотели для серии пенальти.

План всегда есть. Когда он в итоге срабатывает, тем более приятно. Конечно, сегодня нам также немного повезло, и это часть футбола», – сказал Якин.

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