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    • Широков назвал сильнейшего и слабейшего тренеров в карьере

    Широков назвал сильнейшего и слабейшего тренеров в карьере

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков выделил двух тренеров в своей карьере.

    – Кто был вашим самым любимым тренером в карьере?

    Лучано Спаллетти, конечно. Я бы не сказал, что другие были плохими. Был один товарищ, которого я даже тренером не считаю. Остальные абсолютно нормальные.

    – А кто был самым слабым тренером?

    Мурат Якин.

    – В чeм проявлялась его слабость?

    – В его результатах.

    • Больше всего матчей в карьере Широков провел за «Зенит» (2008-2014 годы).
    • За сборную России у Романа 57 матчей, 13 голов.
    • Сейчас Широков занимает пост генерального директора «Леон Сатурна».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:42
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    Комментарии (1)
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    СпорЦмен
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    Гонору, как у болельщиков срамтака. :)))
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