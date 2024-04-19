Широков назвал сильнейшего и слабейшего тренеров в карьере

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков выделил двух тренеров в своей карьере.
– Кто был вашим самым любимым тренером в карьере?
– Лучано Спаллетти, конечно. Я бы не сказал, что другие были плохими. Был один товарищ, которого я даже тренером не считаю. Остальные абсолютно нормальные.
– А кто был самым слабым тренером?
– Мурат Якин.
– В чeм проявлялась его слабость?
– В его результатах.
- Больше всего матчей в карьере Широков провел за «Зенит» (2008-2014 годы).
- За сборную России у Романа 57 матчей, 13 голов.
- Сейчас Широков занимает пост генерального директора «Леон Сатурна».