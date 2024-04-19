Широков назвал сильнейшего и слабейшего тренеров в карьере

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков выделил двух тренеров в своей карьере.

– Кто был вашим самым любимым тренером в карьере?

– Лучано Спаллетти, конечно. Я бы не сказал, что другие были плохими. Был один товарищ, которого я даже тренером не считаю. Остальные абсолютно нормальные.

– А кто был самым слабым тренером?

– Мурат Якин.

– В чeм проявлялась его слабость?

– В его результатах.