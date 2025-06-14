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Роман Широков
Роман Широков
Завершил карьеру
6 июля 1981 (45), Дедовск
#15 | Полузащитник
187 см | 83 кг
Россия
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Трансферы
Публикации
Только 2 футболиста до Заболотного играли за «Спартак», «Зенит» и ЦСКА
2025.06.14 20:31
11
Широков сказал, за счет чего «Спартак» может стать чемпионом РПЛ
2025.03.16 20:50
Широков выделил одного легионера «Зенита», который стабильно играет на хорошем уровне
2025.03.16 14:00
1
Широков назвал фаворита матча «Спартак» – «Зенит»
2025.03.16 12:50
Широков назвал загадкой зимний трансфер «Спартака» за 18 миллионов евро
2025.03.16 10:50
3
Широков согласился со скандальными словами Кокорина про РПЛ
2025.02.26 18:36
6
Широков покинет «Сатурн»
2025.01.22 12:56
2
Широков прокомментировал готовящийся трансфер Хвичи в «ПСЖ»
2025.01.11 15:53
2
Широков определил фаворитов чемпионской гонки РПЛ
2025.01.06 18:06
3
Широков рассказал об интересе английского клуба
2025.01.06 14:48
Широков ответил, вернут ли российские команды в международные турниры в 2025 году
2025.01.04 16:00
3
Широков негативно отреагировал на получение паспорта РФ Дугласом Сантосом
2024.12.30 08:04
2
Широков назвал лучшего тренера и разочарование года
2024.12.29 22:46
1
Широков раскритиковал Слуцкого: «Для него важнее быть суперзвездой, чем добиваться результата»
2024.12.29 19:35
7
Широков оценил первые месяцы Соболева в «Зените»
2024.12.29 18:00
4
Широков объяснил, почему его не приглашают работать в РПЛ
2024.12.29 16:50
13
Широков назвал лучшего игрока осени в РПЛ – это не Угальде
2024.12.29 14:50
7
Широков призвал «Динамо» подумать об отставке Лички
2024.12.29 12:50
1
Широков: «Не вижу, в чем состав «Спартака» слабее «Зенита»
2024.12.29 10:25
4
«Небо и земля»: Широков определил, кто сильнее – Титов или Барко
2024.12.28 22:23
13
Широков заявил, что в России нет игроков, равных ему по качеству передач
2024.12.27 20:51
3
Широков ответил, может ли «багаж Абаскаля» стать золотым для «Спартака»
2024.12.25 19:19
1
Широков высказался о низкой результативности Соболева
2024.12.22 16:16
Широков сказал, кто мешал Угальде раскрыться в «Спартаке»
2024.12.22 15:15
4
Широков заявил об отсутствии у «Краснодара» чемпионского духа
2024.12.21 22:10
3
Широков предостерег «Спартак» от выигрыша Зимнего кубка РПЛ
2024.12.21 20:06
1
Широков предложил себя на пост директора «Спартака»
2024.12.21 17:39
14
Широков назвал главный прорыв года
2024.12.18 20:23
Широков объяснил спад «Зенита»
2024.12.15 20:51
5
Широков – об игре «Спартака»: «Ничего феноменального»
2024.12.12 15:26
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