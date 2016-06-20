Статистика по турнирам

Товарищеские матчи 2016 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Объединенный Суперкубок 2014 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Matchworld Cup 2013 Лига чемпионов 2013/2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Турнир четырех 2013 Лига Европы 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Суперкубок России 2012 Товарищеские матчи 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Кубок Дубая 2011 Лига Чемпионов 2011/2012 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Суперкубок России 2011 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Лига Европы 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Россия. Кубок 2010/2011 Россия. Премьер-Лига 2010 Товарищеские матчи 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Лига Европы 2009/2010 Россия. Кубок 2009/2010 Россия. Премьер-лига 2009 Кубок УЕФА 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Россия. Премьер-лига 2008 Суперкубок России 2008 Суперкубок УЕФА 2008 Товарищеские матчи 2008 Товарищеские матчи 2008 Чемпионат Европы 2008 Кубок УЕФА 2007/2008 Россия. Премьер-лига 2007 Россия. Премьер-лига 2006 Россия. Премьер-лига 2005 Чемпионат России 2001