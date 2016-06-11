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Роман Широков
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Роман Широков - статистика
Полузащитник
Имя
Роман
Отчество
Николаевич
Фамилия
Широков
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Дедовск
Гражданство
Воспитаник
СДЮШОР ЦСКА
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
6 июля 1981 (41 год)
Рост
187
Вес
83
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Статистика по турнирам
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Товарищеские матчи. Сборные 2016
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Товарищеские матчи. Сборные 2015
Объединенный Суперкубок 2014
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Товарищеские матчи. Сборные 2014
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Лига чемпионов 2013/2014
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Турнир четырех 2013
Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
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Чемпионат России 2001
Команда
И
Г
П
Ж
К
Россия
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дата
Минуты
Матч
20.06.2016
1' -52'
Россия
0:3
Уэльс
15.06.2016
76' -90'
Россия
1:2
Словакия
11.06.2016
77' -90'
Англия
1:1
Россия
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Возрастное ограничение
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