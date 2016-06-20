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Роман Широков
Статистика
Роман Широков - статистика
Завершил карьеру
6 июля 1981 (45), Дедовск
#15 | Полузащитник
187 см | 83 кг
Россия
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Товарищеские матчи 2016
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Чемпионат Европы 2016
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Россия. Премьер-лига 2015/2016
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Объединенный Суперкубок 2014
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Товарищеские матчи. Сборные 2014
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Лига чемпионов 2013/2014
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Турнир четырех 2013
Лига Европы 2012/2013
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Товарищеские матчи 2008
Чемпионат Европы 2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Премьер-лига 2006
Россия. Премьер-лига 2005
Чемпионат России 2001
Команда
И
Г
П
Ж
К
Россия
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат Европы, 3 тур
Россия
0 : 3
20.06.2016
Уэльс
1' - 52'
Чемпионат Европы, 2 тур
Россия
1 : 2
15.06.2016
Словакия
76' - 90'
Чемпионат Европы, 1 тур
Англия
1 : 1
11.06.2016
Россия
77' - 90'
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